Alejandro Gaviria explica la importancia de elegir de manera correcta la composición del nuevo Congreso

El exministro asegura que Colombia está viviendo tiempos muy “difíciles” y que las decisiones en las urnas serán clave para el futuro.

Diego Bonilla

8 de marzo de 2026, 5:53 a. m.
Alejandro Gaviria, exministro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aunque en 2026 habrá varias jornadas electorales, las elecciones de este domingo, 8 de marzo, donde los colombianos elegirán el nuevo Congreso de la República y podrán votar por una de las tres consultas presidenciales, son consideradas las más importantes.

Aunque Colombia es un país tradicionalmente presidencialista y las elecciones para elegir el inquilino de la Casa de Nariño son más llamativas, la realidad es que lo que está en juego este 8 de marzo, según varios expertos, es el contrapeso al nuevo gobierno que llegará el 7 de agosto para reemplazar a Gustavo Petro.

Son más de 40 millones de colombianos que están habilitados para acudir a los 13.746 puestos de votación y a los 253 consulados.

En el caso de los comicios para Senado y Cámara, se trata de una elección crucial, pues estos congresistas tendrán sobre sus espaldas las discusiones más profundas en la historia reciente del país.

Los nuevos legisladores se enfrentarían a proyectos tan controversiales como la convocatoria a una asamblea nacional constituyente por parte del petrismo con el objetivo de reformar la Constitución de 1991, la mayor conquista social de las últimas décadas en Colombia. ¿Es necesario modificar el texto constitucional? ¿Con qué objetivo? Esas son apenas dos preguntas que, en dado caso, deberán resolver los congresistas en el Capitolio.

Por esa razón, el exministro Alejandro Gaviria, fijó su postura sobre lo que pasará este domingo y resaltó la importancia de salir a participar de la jornada electoral.

“El próximo Congreso tendrá una responsabilidad extraordinaria. Tendrá que liderar un ajuste fiscal sin antecedentes en la historia reciente del país. Tendrá que liderar la reconstrucción del sistema de salud. Tendrá que definir la nueva relación entre la nación y los territorios y las regiones, un tema que ha quedado pendiente”, dijo Gaviria.

Las reglas también están definidas para quienes aspiran al Poder Legislativo. En el caso del Senado de la República
El próximo 20 de julio se instalará un nuevo Congreso para los próximos 4 años. Foto: Juan Carlos Sierra

El exministro asegura que del resultado de este domingo dependerán los próximos cuatro años porque el Congreso es el escenario en donde se discutirán todas las iniciativas que mencionó.

“Y como no va a haber una fuerza predominante, tendrá que hacerlo buscando consensos. Más allá de la composición partidista, lo que esperamos los colombianos es que el Congreso esté a la altura de estos desafíos en estos tiempos difíciles”.

El expresidente Iván Duque cree que el nuevo Congreso será el muro de contención, sin importar el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, y tendrá como misión “reconstruir el país para darles un manejo adecuado a los ingresos de la nación y administrar responsablemente el presupuesto ante el déficit”.

El exmandatario cree que lo que está en juego este domingo podría definir el futuro de Colombia, por lo que considera que es indispensable que los ciudadanos salgan a las urnas y se reduzcan los tradicionales y altos niveles de abstención.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

El expresidente Ernesto Samper lo dice claramente: la diferencia entre una democracia y una dictadura es que esté o no reunido el Congreso. Por eso ve necesario que estas elecciones sean un paso más para avanzar en el camino de la consolidación de la democracia colombiana.

Se espera que sobre las 7:00 de la noche ya se conozca la composición del Senado y un par de horas más tarde esté todo el consolidado de la Cámara de Representantes.

El Centro Democrático y el Pacto Histórico tendrán una puja política por la consolidación de mayorías en el Legislativo que determinarán el rumbo político de los próximos cuatro años.

