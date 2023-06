Alfonso Prada responde a Daniel Briceño: “No intervine en procesos contractuales como ministro, ni jamás me reuní con contratistas”

El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, salió al paso por las críticas que le hizo el abogado Daniel Briceño en redes sociales por cuenta de un contrato que se adjudicó en el Ministerio del Interior cuando Prada era el titular de la cartera.

En diálogo con SEMANA, el exministro respondió a los señalamientos de Briceño y negó cualquier tipo de irregularidad en ese proceso contractual que se adelantó. Prada señaló que toda la adjudicación fue transparente y que hay registro de todos los movimientos que se hicieron para entregar el contrato.

“Es falso de toda falsedad que adjudiqué a dedo un contrato. No intervine en procesos contractuales como ministro, ni jamás me reuní con contratistas participantes en esos procesos. De esto pueden dar fe los cientos de funcionarios del ministerio y cientos de contratistas. Yo sí tengo pruebas y no especulo delincuencialmente”, dijo Prada.

Alfonso Prada, exministro del Interior. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Sobre el proceso contractual señaló que “ese es un contrato que lideró de comienzo a fin el Secretario General, y un equipo muy profesional, creo que lo hizo muy bien. Entiendo que hubo como 9 oferentes en competencia y todos los detalles del proceso están muy bien documentados. Los revisó la Secretaria de Transparencia y es un contrato que apenas se comienza a ejecutar, que se gira en la medida que se vaya presentando el servicio efectivamente a satisfacción, por lo que se le puede hacer seguimiento permanente día a día”.

El embajador señaló que está presto a responder todas las dudas que surjan sobre este contrato y que todo el proceso se adelantó con base en lo que indica para la ley para adelantar licitaciones.

Daniel Briceño, abogado y columnista - Foto: Foto del video de SEMANA

Este domingo 25 de junio, el abogado y analista político Daniel Briceño denunció que el exministro Alfonso Prada permitió que se firmara un multimillonario contrato para el Ministerio del Interior, por Juan Manuel Reyes Álvarez. El contrato tiene la exorbitante cifra de 61.904.003.690 pesos.

Es de anotar que el contrato se firmó con Telecafé LTDA, tiene fecha límite el 31 de diciembre de 2023 y el objetivo es “prestar servicios de operación logística para llevar a cabo eventos” en el MinInterior.

Reyes era la mano derecha de la esposa de Prada, Adriana Barragán, y fue nombrado en el 4-72, secretario general del Ministerio del Interior, tal como denuncia Briceño. Además, el mismo está vinculado al escándalo de 4-72, que se conoció en 2021.

Imagen de referencia de Alfonso Prada como ministro del Interior en una reunión con partidos políticos a finales de 2022. - Foto: Ministerio del Interior

De acuerdo con la información de la Procuraduría General de la Nación, “profirió pliego de cargos al exsecretario general de 4-72 (Servicios Postales Nacionales SAS), Juan Manuel Reyes Álvarez (2016-2019), [...] por una presunta omisión de funciones en la supervisión de un contrato para el suministro de personal de apoyo, firmado por 16 mil millones de pesos”.

“Al parecer, los investigados no habrían vigilado que se respetaran los límites presupuestales establecidos en el contrato [...]”, agrega el informe que reposa en la página web de la Institución.

Alfonso Prada permitió la firma de un contrato a dedo por $61.904.003.690 en @MinInterior para organizar eventos en 2023.



El contrato fue firmado por Juan Manuel Reyes quien fue secretario general de Adriana Barragan esposa de Prada cuando fue presidenta del 472.



¿Coincidencia? pic.twitter.com/HQJPHxwo5l — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 26, 2023

Básicamente, es lo que se llama colusión, que no es más que establecer acuerdos, como la fijación de precios y el reparto de mercados, para sacar provecho, sin que medie la libre competencia.

Sabiendo esto, en los audios revelados por SEMANA, Armando Benedetti acusa a Prada y a su esposa, Adriana, de “haberse robado el Ministerio”.

“El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy [...], todo hijuep**a, y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”, expresa Benedetti.

El video lo adjuntó Briceño en su denuncia y asegura que, “aunque Benedetti no aportó pruebas, lo cierto es que la mano derecha de Adriana Barragán es la que contrataba en el Ministerio”.

“Ojalá las autoridades puedan verificar esta contratación. 6.000 millones mensuales en eventos es una verdadera exageración y derroche”, concluye.