“Algunos se asustan”: Gustavo Petro despejó dudas sobre la “reelección” pero soltó llamativa frase

Nuevamente apareció el fantasma de la “reelección” debido a un sorpresivo trino que publicó el miércoles, 13 de agosto, el presidente Gustavo Petro.

En el mensaje que desató una profunda tormenta política, el jefe de Estado expresó textualmente: “Mientras por allá gritan ‘Fuera’, por aquí gritan ‘reelección’. Ni fuera para el proyecto de la vida; quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección, sí, del proyecto de la vida, la democracia y la paz”.

Empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó.



Mientras por alla gritan "Fuera", por aquí gritan "reelección".



Ni fuera para el proyecto de la Vida, quieren que entren los espectros de la muerte.



Y reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2025

Sin embargo, este jueves 14 de agosto, en una agenda regional que realizó el presidente Petro en el departamento de Boyacá, volvió a hacer mención a la “reelección”, despejando varias inquietudes.

“El gobernador de Boyacá más o menos hace un discurso sobre todo lo que hará. A mí me toca más bien sobre lo que hemos hecho, porque ya vamos de salida, aunque por ahí hay algunas y algunos que se asustan en Bogotá, porque dicen que no me quiero ir”, detalló el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro, en evento público en Boyacá: “Algunos se asustan en Bogotá porque dicen que no me quiero ir”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/B4Su0rIYhf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2025

Además, indicó en el evento público: “Lo que vengo insistiendo, confunden mucho, es que como la política, la prensa, en las décadas que han pasado, confunden persona con proyecto. No saben qué es un proyecto y qué significa la política individual, pues puede salir un individuo a la Presidencia y continuar el proyecto. En proyectos colectivos se hace la historia misma de un país, no necesariamente se gobierna a ese país”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Aquí prácticamente, con muy pocos años de excepción durante estos dos siglos largos de República, pues no hemos gobernado el proyecto. Lo comenzó a escribir Bolívar y parece ser que fue en estas tierras, que no conocía mucho la historia de Nepomuceno. Lo tendré en la mente y en la memoria. Ni los cien corceles que pensé que venían del llano y resulta que no, salieron fue de aquí del llano, quizás hubieran muerto subiendo el páramo. Los caballos no son buenos para las montañas, por eso los españoles fracasaron, pero nuestra mula sí y nuestras piernas y la gente, indudablemente”, anotó.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En una pasada declaración que dio en la Casa de Nariño, lamentó que el expresidente Juan Manuel Santos quitara la posibilidad de la reelección en Colombia.