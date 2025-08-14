Suscribirse

Política

“Algunos se asustan”: Gustavo Petro despejó dudas sobre la “reelección” pero soltó llamativa frase

Alfredo Saade, jefe de Despacho de la Casa de Nariño, ha sido uno de los promotores de la “reelección” del mandatario.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 11:07 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Nuevamente apareció el fantasma de la “reelección” debido a un sorpresivo trino que publicó el miércoles, 13 de agosto, el presidente Gustavo Petro.

En el mensaje que desató una profunda tormenta política, el jefe de Estado expresó textualmente: “Mientras por allá gritan ‘Fuera’, por aquí gritan ‘reelección’. Ni fuera para el proyecto de la vida; quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección, sí, del proyecto de la vida, la democracia y la paz”.

Sin embargo, este jueves 14 de agosto, en una agenda regional que realizó el presidente Petro en el departamento de Boyacá, volvió a hacer mención a la “reelección”, despejando varias inquietudes.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a declaración de precandidato presidencial que expresó: “Cabe todo el mundo, menos Petro”

“El gobernador de Boyacá más o menos hace un discurso sobre todo lo que hará. A mí me toca más bien sobre lo que hemos hecho, porque ya vamos de salida, aunque por ahí hay algunas y algunos que se asustan en Bogotá, porque dicen que no me quiero ir”, detalló el jefe de Estado.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”
3. Primeras imágenes de la lujosa mansión en Punta Cana que sería de Nicolás Maduro. EE. UU. la incautó

Además, indicó en el evento público: “Lo que vengo insistiendo, confunden mucho, es que como la política, la prensa, en las décadas que han pasado, confunden persona con proyecto. No saben qué es un proyecto y qué significa la política individual, pues puede salir un individuo a la Presidencia y continuar el proyecto. En proyectos colectivos se hace la historia misma de un país, no necesariamente se gobierna a ese país”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Aquí prácticamente, con muy pocos años de excepción durante estos dos siglos largos de República, pues no hemos gobernado el proyecto. Lo comenzó a escribir Bolívar y parece ser que fue en estas tierras, que no conocía mucho la historia de Nepomuceno. Lo tendré en la mente y en la memoria. Ni los cien corceles que pensé que venían del llano y resulta que no, salieron fue de aquí del llano, quizás hubieran muerto subiendo el páramo. Los caballos no son buenos para las montañas, por eso los españoles fracasaron, pero nuestra mula sí y nuestras piernas y la gente, indudablemente”, anotó.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En una pasada declaración que dio en la Casa de Nariño, lamentó que el expresidente Juan Manuel Santos quitara la posibilidad de la reelección en Colombia.

Contexto: Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

“Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la Presidencia, pero el lío es que Santos me dejó con la posibilidad de llegar solo una vez a la Presidencia; luego, esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante”, anotó Petro el pasado primero de abril.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

2. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

3. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

4. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

5. Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroReelección

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.