Álvaro Uribe cargó de nuevo contra Gustavo Petro por emergencia económica: “Los años más oscuros de Colombia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó este domingo, 21 de diciembre, a la eventual declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual ya tendría el decreto firmado y radicado.

Por lo menos, así lo confirmó este sábado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que el decreto fue firmado por los ministros el jueves 18 de diciembre y radicado el viernes 19 del mismo mes.

Esta decisión del Gobierno nacional no ha dejado de generar polémica en el país, debido a que declarar una emergencia económica llega después de que se hundiera la reforma tributaria en el Congreso.

El exmandatario fue una de las voces que se pronunció sobre el tema, en medio de su visita al corregimiento de Santa Elena, en Medellín, desde donde crítico la medida anunciada por el ejecutivo.

“Hoy 21 de diciembre es el día más oscuro del año en el hemisferio norte. Estos han sido los años más oscuros de Colombia. Ahora el gobierno quiere hacerlos todavía más oscuros. No contento con toda esta violencia”, dijo.

El exmandatario aseguró que ahora “el gobierno, que quiere poner al país a vivir del narcotráfico y de la suerte de las remesas, anuncia una reforma tributaria para que todos los que pueden generar empleo se vayan del país”.

Uribe dijo que esa reforma es para que otros se quiebren e ir logrando lo mismo de Cuba, donde “todo el mundo está empobrecido”. Por eso se cuestionó sobre la suerte del empleo y las posibilidades de los colombianos.

“Tenemos que luchar para sacar al país adelante. Petro ahora dice que necesita dinero. ¿En qué se gastó el dinero? Se lo gastó en casi 200.000 empleados públicos. Los engañó, los nombró para tenerlos en la política, para que le hagan elecciones y ahora no tiene con qué pagarlos", indicó.

El exjefe de Estado aseguró que Gustavo Petro se gastó el dinero en 11 embajadas, en 24 consulados, en corrupción, en viajes, y ahora está diciendo que no tiene con qué pagar las pensiones de los viejos.

“Acabó con la salud. Dijo que era el presidente de los pobres, pero tiene a todos los pobres de Colombia hoy afectados por la salud. Los únicos que se salvan son 4 millones 400 mil colombianos que podemos comprar salud privada. Pero hay 48 millones de compatriotas sin póliza privada, que no la pueden comprar, que ven morir a su mamá, a su hijito, a su esposa, por falta de atención, porque hoy Petro quebró la salud”, manifestó.