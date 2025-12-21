Política

Álvaro Uribe cargó de nuevo contra Gustavo Petro por emergencia económica: “Los años más oscuros de Colombia”

El exmandatario manifestó que el Gobierno nacional se gastó el dinero en embajadas, consulados, corrupción y viajes.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de diciembre de 2025, 6:48 p. m.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro
Álvaro Uribe y Gustavo Petro Foto: Colprensa/Presidencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó este domingo, 21 de diciembre, a la eventual declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual ya tendría el decreto firmado y radicado.

Por lo menos, así lo confirmó este sábado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que el decreto fue firmado por los ministros el jueves 18 de diciembre y radicado el viernes 19 del mismo mes.

Apretón tributario por emergencia económica: estos serían los impuestos de los que se echará mano

Esta decisión del Gobierno nacional no ha dejado de generar polémica en el país, debido a que declarar una emergencia económica llega después de que se hundiera la reforma tributaria en el Congreso.

El exmandatario fue una de las voces que se pronunció sobre el tema, en medio de su visita al corregimiento de Santa Elena, en Medellín, desde donde crítico la medida anunciada por el ejecutivo.

Política

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

Política

Presidente Gustavo Petro sale en defensa de sus exministros: “Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones”

Política

María Claudia Tarazona advierte que el presidente Petro está desviando la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Política

SEMANA revela los señalamientos de la magistrada Cristina Lombana contra su compañero César Reyes: Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre las menciones

Política

María Claudia Tarazona: 7 frases de su entrevista en SEMANA donde habló de todo y le envío un mensaje a Petro: “permita elecciones libres”

Política

El negocio de la recolección de firmas para las elecciones presidenciales: candidatos presentaron 28 millones de signaturas

Política

Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

Política

Gustavo Petro, el presidente más investigado: los 110 expedientes en contra del mandatario y los demás huéspedes de la Casa de Nariño

Nación

Álvaro Uribe junto a video que compartió en redes: “Esta es la herencia de Santos, que le transferirá Petro a Cepeda”

Confidenciales

Los secretos de la tensión entre María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe

“Hoy 21 de diciembre es el día más oscuro del año en el hemisferio norte. Estos han sido los años más oscuros de Colombia. Ahora el gobierno quiere hacerlos todavía más oscuros. No contento con toda esta violencia”, dijo.

El exmandatario aseguró que ahora “el gobierno, que quiere poner al país a vivir del narcotráfico y de la suerte de las remesas, anuncia una reforma tributaria para que todos los que pueden generar empleo se vayan del país”.

Uribe dijo que esa reforma es para que otros se quiebren e ir logrando lo mismo de Cuba, donde “todo el mundo está empobrecido”. Por eso se cuestionó sobre la suerte del empleo y las posibilidades de los colombianos.

Álvaro Uribe habla del 2026, dice que será un debate entre democracia y “castrochavismo” y lanza pullas a Gustavo Petro

“Tenemos que luchar para sacar al país adelante. Petro ahora dice que necesita dinero. ¿En qué se gastó el dinero? Se lo gastó en casi 200.000 empleados públicos. Los engañó, los nombró para tenerlos en la política, para que le hagan elecciones y ahora no tiene con qué pagarlos", indicó.

El exjefe de Estado aseguró que Gustavo Petro se gastó el dinero en 11 embajadas, en 24 consulados, en corrupción, en viajes, y ahora está diciendo que no tiene con qué pagar las pensiones de los viejos.

“Acabó con la salud. Dijo que era el presidente de los pobres, pero tiene a todos los pobres de Colombia hoy afectados por la salud. Los únicos que se salvan son 4 millones 400 mil colombianos que podemos comprar salud privada. Pero hay 48 millones de compatriotas sin póliza privada, que no la pueden comprar, que ven morir a su mamá, a su hijito, a su esposa, por falta de atención, porque hoy Petro quebró la salud”, manifestó.

Mas de Política

Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Álvaro Uribe cargó de nuevo contra Gustavo Petro por emergencia económica: “Los años más oscuros de Colombia”

Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

El presidente Gustavo Petro durante una intervención en el municipio de Roberto Payán, en Nariño.

Presidente Gustavo Petro sale en defensa de sus exministros: “Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones”

María Claudia Tarazona se refirió al presidente Gustavo Petro durante su entrevista con SEMANA.

María Claudia Tarazona advierte que el presidente Petro está desviando la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Cristina Lombana y César Reyes, Armando Benedetti, Arturo Char y Piedad Córdoba

SEMANA revela los señalamientos de la magistrada Cristina Lombana contra su compañero César Reyes: Armando Benedetti y Piedad Córdoba, entre las menciones

MARÍA CLAUDIA TARAZONA

María Claudia Tarazona: 7 frases de su entrevista en SEMANA donde habló de todo y le envío un mensaje a Petro: “permita elecciones libres”

Firma de planillas

El negocio de la recolección de firmas para las elecciones presidenciales: candidatos presentaron 28 millones de signaturas

Paloma Valencia.

Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, el presidente más investigado: los 110 expedientes en contra del mandatario y los demás huéspedes de la Casa de Nariño

María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona no descarta incursionar en un futuro en política electoral: “Mi vocación es servir”

Noticias Destacadas