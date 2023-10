Álvaro Uribe envía mensaje al presidente Petro y al Pacto Histórico: “No hagan politiquería con las víctimas con fines de campaña”

Además, dijo que la oposición que se ha hecho a las reformas del Gobierno Petro ha sido con altura y constructiva. Por eso, no entiende por qué sectores del petrismo están empeñados en usar a los gobiernos anteriores como los culpables de todo lo que pasa en el país .

“ Pero las discusiones las quieren llevar al uso politiquero de las víctimas con fines de campaña. No hagan politiquería con el tema de las víctimas porque en mi Gobierno se redujo la violencia en Colombia ”, dijo Uribe.

Frente a miles de personas en la capital del departamento del Meta, Uribe recordó que, durante todo su gobierno, “se garantizó la protesta, pero se evitó la violencia porque no se puede permitir que las vías de hecho sean las que se estén usando cuando se quiera hacer algún reclamo”.

“Quieren responsabilizar a Iván Duque por todo y sería igual que responsabilizar a Gustavo Petro por los asesinatos de líderes sociales. No hagan politiquería con el tema de las víctimas” , afirmó Uribe.

Asimismo, aseguró que la política de seguridad democrática “premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos”, y que se tomaron decisiones oportunas. Uribe agregó: “Cuando empezaron las denuncias de que se asesinaban campesinos inocentes, se comenzó a exigir que, cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas, sino que esperaran al CTI de la Fiscalía” .

Con respecto a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, Uribe indicó: “Una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y comandantes del Ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas”.