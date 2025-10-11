Suscribirse

Medellín

Álvaro Uribe fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en Medellín y al salir lanzó pullas por el “deterioro de la salud” en Colombia

SEMANA supo que el expresidente fue internado el jueves y ya está de alta.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 7:02 p. m.
Álvaro Uribe Velez
Álvaro Uribe está en Medellín, ciudad en la que se sometió a procedimientos médicos. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue sometido en las últimas horas a dos cirugías en Medellín.

“Estoy tan agradecido de Dios y este equipo humano, me han hecho unas intervenciones quirúrgicas, y preocupado porque el deterioro de la salud puede afectar estos servicios y ya muchos compatriotas los tienen afectados”, dijo al salir este sábado del centro médico.

“Yo he tenido la posibilidad de que me presten estos servicios quirúrgicos aquí, con unas personas extraordinarias en el nivel médico, nivel de enfermería, no tengo sino gratitud”, agregó el expresidente.

Uribe Vélez llegó a la sede de Interquirófanos en la calle 7 con carrera 39, en el sector de El Poblado, al mediodía del jueves para ser intervenido.

Este sábado, a las 11:00 a.m., el líder del Centro Democrático fue dado de alta y se trasladó hacia Llanogrande, donde está ubicada su residencia.

Aún no se conocen los motivos de la intervención, pero se supo que el expresidente fue trasladado a su casa para seguir con su recuperación.

A pesar de su internamiento, el expresidente se había mostrado activo en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Por ejemplo, celebró el nombramiento de la venezolana María Corina Machado premio Nobel de la Paz.

Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al Presidente Trump, no hay Fake Nobels”, dijo en esa red social.

También se pronunció por el llamado del Juzgado Tercero Penal de Medellín para que se le investigue por los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.

En el fallo de 82 páginas que condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999, el despacho pidió que también se investigue a su hermano, Santiago Uribe Vélez.

Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa“, dijo el expresidente.

La decisión del Juzgado Tercero de Medellín fue tomada en medio del juicio contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, en el que se citó la declaración de un paramilitar que aseguró haber participado de una reunión en la finca La Marranera, que habría tenido lugar en 1997, en la que se habría hablado de atentar contra la vida de los dos juristas.

“Después asesinaron a Villalba, trataron de acusarme, nada dijeron cuando se supo la realidad de ese crimen. El doctor Narváez fue declarado insubsistente, lo hice por solicitud de su jefe, el entonces director del DAS”, se defendió el expresidente.

Contexto: Álvaro Uribe habló de la “rabia política” por los fallos en su contra: “Esa declaración fue mentirosa”

