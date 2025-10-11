Álvaro Uribe fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en Medellín y al salir lanzó pullas por el “deterioro de la salud” en Colombia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue sometido en las últimas horas a dos cirugías en Medellín.

“Estoy tan agradecido de Dios y este equipo humano, me han hecho unas intervenciones quirúrgicas, y preocupado porque el deterioro de la salud puede afectar estos servicios y ya muchos compatriotas los tienen afectados”, dijo al salir este sábado del centro médico.

“Yo he tenido la posibilidad de que me presten estos servicios quirúrgicos aquí, con unas personas extraordinarias en el nivel médico, nivel de enfermería, no tengo sino gratitud”, agregó el expresidente.

Agradecido con este gran equipo humano de IQ Interquirófanos de Medellín, donde me practicaron dos cirugías. Muy triste porque hoy muchos compatriotas han perdido estos servicios por la quiebra gubernamental de la salud, sistema que tenemos que recuperar, y mejorado. pic.twitter.com/2HA1Lmf6i3 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 11, 2025

Uribe Vélez llegó a la sede de Interquirófanos en la calle 7 con carrera 39, en el sector de El Poblado, al mediodía del jueves para ser intervenido.

Este sábado, a las 11:00 a.m., el líder del Centro Democrático fue dado de alta y se trasladó hacia Llanogrande, donde está ubicada su residencia.

Aún no se conocen los motivos de la intervención, pero se supo que el expresidente fue trasladado a su casa para seguir con su recuperación.

A pesar de su internamiento, el expresidente se había mostrado activo en su cuenta de X.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Por ejemplo, celebró el nombramiento de la venezolana María Corina Machado premio Nobel de la Paz.

“Con la felicidad del premio a María Corina, que debe repetirse el año entrante con el premio al Presidente Trump, no hay Fake Nobels”, dijo en esa red social.

También se pronunció por el llamado del Juzgado Tercero Penal de Medellín para que se le investigue por los asesinatos de los abogados Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.

En el fallo de 82 páginas que condenó al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en 1999, el despacho pidió que también se investigue a su hermano, Santiago Uribe Vélez.

“Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa“, dijo el expresidente.

La decisión del Juzgado Tercero de Medellín fue tomada en medio del juicio contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, en el que se citó la declaración de un paramilitar que aseguró haber participado de una reunión en la finca La Marranera, que habría tenido lugar en 1997, en la que se habría hablado de atentar contra la vida de los dos juristas.