Andrés Forero denunció que 250 pacientes con hepatitis C crónica no pudieron iniciar su tratamiento por seis meses, por falta de un medicamento

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, hizo una nueva denuncia en materia de salud que prende las alarmas en el país. Según dijo el congresista, por la falta del medicamento “epclusa”, vital para tratar la hepatitis C, unos 250 colombianos no pudieron acceder a este fármaco porque el Gobierno no lo habría solicitado oportunamente y habría tenido unos meses de retraso. Los pacientes no pudieron acceder durante seis meses al medicamento.