Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno Petro, denuncia que recibió amenazas de muerte contra él y su familia

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció que recibió amenazas de muerte contra él y su familia. El funcionario recibió las intimidaciones por medio de mensajes de texto que llegaron a su celular al final del domingo pasado, a eso de las 8:00 de la noche.

“He puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas”, publicó el funcionario en Twitter.

A pesar de los mensajes, el secretario de Transparencia aseguró que continuará su labor, la cual se ha enfocado en reportar posibles escándalos de corrupción al interior de las entidades del Estado.

“Pese a ellas, desde la Secretaría de Transparencia seguiré liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de donde venga”, agregó Idárraga.

El funcionario mostró tres mensajes que llegaron a su celular, los cuales le exigen dejar su labor investigativa y le dicen que no ponga a su familia en riesgo.

He puesto en conocimiento de @FiscaliaCol las amenazas de muerte recibidas anoche y pido, a la mayor brevedad, llegar a los autores de las mismas. Pese a ellas, desde @STransparencia seguiré liderando la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, venga de dónde venga. pic.twitter.com/MYTPXfXcrX — Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) April 17, 2023

“Sapo hijueputa, deje de estar metiéndose y esculcando cosas que a usted no le importan ¿Por qué no más bien investiga a esos hijueputas guerrilleros que tiene al lado? No se ponga en riesgo ni exponga a su familia, sapo malparido. Lo que está quieto se deja quieto, no más. No joda más, hijueputa”, dice el mensaje enviado al celular del secretario de Transparencia.

Cruce entre Alejandro Gaviria y Andrés Idárraga por informe sobre liquidación de EPS

Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, respondió a los calificativos hechos por Alejandro Gaviria, quien aseguró que teme que la dependencia se convierta en una “policía política”. De acuerdo con el funcionario del Gobierno, lo dicho por el exministro de Educación es “irrespetuoso”.

“El calificativo ‘policía política’ atribuido a la Secretaría de Transparencia es irrespetuoso y pone en riesgo a nuestros funcionarios. El debate debe ser sobre lo misional de la entidad y no desde argumentos alejados de la realidad. Le gusta opinar de otros temas, pero no que opinen de los suyos”, publicó el secretario en Twitter.

A principios de mes, la Secretaría de Transparencia reveló un informe en el que evidencia presuntos actos de corrupción en el sistema de salud que coincidirían con el periodo en el que Alejandro Gaviria fue ministro de Salud del expresidente Juan Manuel Santos.

“Que la Secretaría de Transparencia haga investigaciones sobre el pasado, cuando precisamente se están dando estos debates, es algo sin antecedentes”, manifestó Gaviria en entrevista con SEMANA.

Frente a las críticas del exministro, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Transparencia recordó cuáles son las funciones de la dependencia.

“En la Secretaría de Transparencia asesoramos y asistimos al presidente, no solo en la formulación de políticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción”, se lee en el primer trino.

Las funciones, según la información de la dependencia, consisten en “coordinar acciones y analizar reportes sobre el manejo de los recursos públicos; elaborar estudios e investigaciones que permitan conocer y analizar el fenómeno de la corrupción; denunciar directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía presuntos delitos de posibles faltas disciplinarias que por gravedad sean puestas en nuestro conocimiento; solicitar y analizar información de naturaleza pública de entidades públicas y privadas que ejecuten recursos del Estado”.