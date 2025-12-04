La salida de Angie Rodríguez de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) generó el más reciente terremoto político dentro del Gobierno de Gustavo Petro. La funcionaria, que se convirtió en la mano derecha del mandatario durante meses, saldrá luego de que se negara a nombrar a José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), adscrita al Ministerio de Hacienda.

Más allá de ese hecho, hay varias dudas y cuestionamientos que se han generado en las últimas horas y que despiertan interrogantes sobre lo que estaría sucediendo al interior del palacio presidencial.

Rodríguez publicó un video en el que denunció que su casa y la de sus familiares fue violentada en los últimos días por hombres encapuchados que no se llevaron ningún objeto de valor, sino bienes más simbólicos, como una alcancía de su hijo o elementos personales. Según la saliente directora, con esto podrían hacerle un montaje. ¿Quién está detrás de estos hechos? ¿Quieren intimidarla para que guarde alguna información?

#Comunicado | La Directora del DAPRE y Secretaria General de la Presidencia la República, Angie Lizeth Rodríguez, se pronuncia sobre los hechos registrados en los últimos días. pic.twitter.com/3KR6k4sa7b — DAPRE (@DapreCol) December 3, 2025

Es claro que Rodríguez se convirtió en una pieza incómoda dentro del Gobierno. Uno de los temas claves en todo este entramado estaría relacionado con el Fondo de Adaptación, una entidad que estaba en manos de la saliente funcionaria por encargo y que maneja millonarios recursos. Ella misma reveló esta hipótesis en su video. ¿Encontró algo allí la directora del Dapre que habría dado con su salida? ¿Qué información delicada se maneja en el Fondo de Adaptación?

La molestia contra la funcionaria vendría de personas cercanas que ella misma habría ayudado a llegar a la Casa de Nariño; una de ellas sería el jefe de despacho José Raúl Moreno, quien llegó a reemplazar a Alfredo Saade. Al igual que Rodríguez, venía de trabajar en el Ministerio de Salud; sin embargo, según conoció SEMANA, la relación se rompió recientemente.

Angie Rodríguez ha dicho que los ataques a su vivienda podrían estar relacionadas con el Fondo de Adaptación. ¿Qué pasa allí? | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El presidente Gustavo Petro ha guardado silencio ante el rompimiento con quien era considerada su persona de confianza y quien durante meses estuvo a su lado respaldándolo en cada uno de sus discursos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien le dio un espaldarazo a Rodríguez desde el comienzo, dijo que la defendería a capa y espada. “A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, afirmó el ministro del Interior.

Además, se solidarizaron con la funcionaria el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino; el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga; la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros.