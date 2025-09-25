Suscribirse

Política

Aníbal Gaviria demandó a Petro ante el Tribunal de Cundinamarca por usar recursos públicos para “posicionar su imagen e influir en el proceso electoral”

El exgobernador aseguró que se estaría difundiendo propaganda política en favor del actual mandatario y de su proyecto electoral.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 1:14 p. m.
El precandidato Aníbal Gaviria denunció ante el Tribunal de Cundinamarca al presidente Petro.
El precandidato Aníbal Gaviria denunció ante el Tribunal de Cundinamarca al presidente Petro. | Foto: Semana

El precandidato presidencial Aníbal Gaviria Correa, del movimiento significativo de ciudadanos Unidos – La Fuerza de las Regiones, radicó este jueves una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra del presidente Gustavo Petro y de su equipo de gobierno.

Contexto: Exmandatarios regionales se inscribirán como precandidatos este lunes: estos son los nuevos competidores que buscarán llegar al 2026
Anibal Gaviria
ANIBAL GAVIRIA. BOGOTA MARZO 10 DE 2016. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA. | Foto: Juan Carlos Sierra

El exgobernador de Antioquia argumenta que desde las cuentas oficiales de entidades públicas, e incluso desde perfiles personales de altos funcionarios, se estaría difundiendo propaganda política en favor del actual mandatario y de su proyecto electoral.

La acción judicial busca que se protejan derechos colectivos como la moralidad administrativa, la transparencia en el ejercicio del poder y el acceso a información imparcial. Según Gaviria, el Gobierno habría montado una estrategia de comunicación con recursos públicos orientada a posicionar la imagen del presidente Petro de cara a las elecciones de 2026.

Contexto: Los cuatro exalcaldes y gobernadores de la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ se sometieron a exámenes toxicológicos antes de inscribir sus precandidaturas presidenciales
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

De acuerdo con el precandidato, esta estrategia quedó en evidencia tras una reunión del pasado 7 de septiembre en la Casa de Nariño, en la que participaron asesores de comunicaciones de la Presidencia y el consultor político Germán Trejo, de origen mexicano. Ahí, según Gaviria, se habrían dado lineamientos para coordinar mensajes y contenidos en redes sociales con fines electorales.

En la demanda, Gaviria pide al tribunal que ordene al presidente y a sus ministros abstenerse de utilizar recursos oficiales para desinformar o incidir en los comicios.

Contexto: Precandidatos presidenciales piden unidad desde el Congreso Empresarial de la Andi
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

También solicita que se prohíba publicar en redes institucionales asuntos que no guarden relación con la función pública y que se cree un comité de verificación independiente, integrado por la Defensoría, la Procuraduría y organismos de observación electoral, para vigilar el cumplimiento de las medidas.

“El mayor riesgo que enfrenta la democracia hoy es la desinformación digital, más grave aún si viene del propio Gobierno”, señaló Gaviria en el comunicado. A su juicio, utilizar el aparato estatal para manipular la opinión pública constituye una amenaza directa a la transparencia y a la libertad del voto ciudadano.

Finalmente, reafirmó que su propósito es garantizar un debate electoral limpio, sin manipulaciones ni uso indebido de recursos públicos: “Colombia necesita elecciones libres, con reglas claras y sin injerencias del gobierno de turno”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aníbal GaviriaGustavo PetroTribunal Administrativo de Cundinamarca

Noticias Destacadas

Juan Carlos Pinzón y Vicky Dávila.

“Unir voluntades es el camino”: Juan Carlos Pinzón se refirió a su encuentro con la precandidata presidencial Vicky Dávila

Redacción Semana
El precandidato Aníbal Gaviria denunció ante el Tribunal de Cundinamarca al presidente Petro.

Aníbal Gaviria demandó a Petro ante el Tribunal de Cundinamarca por usar recursos públicos para “posicionar su imagen e influir en el proceso electoral”

Redacción Semana
Juliana Guerrero y Fundación San José.

Fundación San José toma drástica decisión por el escándalo de Juliana Guerrero: anuncia lo que pasará con su título de contadora

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.