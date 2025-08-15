Los precandidatos a la Presidencia Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Vicky Dávila se encontraron en el conversatorio de precandidatos presidenciales de la Andi para profundizar sus propuestas para el país. A esa cita también estuvo invitado Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien desistió de su participación momentos antes del inicio del evento.

“Estamos hablando de unidad, pero tenemos hechos de unidad”, señaló el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, al confirmar su alianza con los exmandatarios regionales para buscar un candidato único desde diferentes ciudades y departamentos del país. El paisa planteó que la Andi lidere una mesa nacional por el empleo.

“Necesitamos una fuerza pública que construya, de la mano de las comunidades, la infraestructura social que han necesitado los territorios de Colombia, especialmente los fronterizos”, apuntó desde el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, planteando una alianza de obras por impuestos a través de los batallones militares.

“Vamos a recibir una casa completamente desordenada y nos toca organizarla con ideas administrativas”, planteó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que el primer paso es reconstruir el sistema de salud.

“Cuando todas las voces del país están pidiendo unidad, yo vengo aquí a decirles que la unidad no es solo entre candidatos, partidos y políticos. Hoy los invitó a que hagan parte de esa unidad, los necesitamos”, señaló Vicky Dávila. La precandidata del Movimiento Valientes aseguró que “está lista para coger a todos esos narcos” porque, señala, la paz total se acabará el 7 de agosto de 2026.

Durante el foro de mandatarios locales que se realizó en el marco de ese mismo evento, los alcaldes Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Alejandro Char y Dumek Turbay salieron al escenario sosteniendo una bandera de Colombia. Entonces, Dávila se sumó a ese llamado.

“Esta es la única bandera a la que nosotros le tenemos que rendir tributo, la bandera de Colombia. Por la que todos nos tenemos que sacrificar, por la que todos tenemos que luchar”, afirmó la precandidata, respondiendo al gesto que tuvo el precandidato Daniel Quintero, quien ondeó la bandera de Palestina durante el conversatorio de precandidatos el jueves 14 de agosto.

La senadora Valencia advirtió que los hechos han mostrado que los diálogos de paz no han servido para resolver la violencia del país, pidiendo ponerle líneas rojas a la violencia.

Por su parte, Dávila aseguró: “El propósito no es que Vicky sea presidente, el propósito es Colombia, que la rescatemos, porque, si no rescatamos a Colombia, la vamos a tener que ver hundirse con todos nosotros adentro. Estamos a nueve meses de todo o nada y yo estoy lista para darlo todo, pero también estoy lista a que, si no soy yo, sea otro el que lo logre, pero que no sea de esos petristas”.