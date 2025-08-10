Continúa la proliferación de aspirantes que quieren llegar a la Casa de Nariño en el 2026 para reemplazar al presidente Gustavo Petro. Este lunes inscribirán sus candidaturas varios exgobernadores y exalcaldes que ya han manifestado su intención de aspirar con ese objetivo en mente.

En la baraja están el exgobernador de Sucre Héctor Olimpo quien representa ideas cercanas al liberalismo. Asimismo, el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, quien en su momento se convirtió en un mandatario regional que le hizo frente al presidente Gustavo Petro sus primeros años de Gobierno.

También inscribirán sus candidaturas el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Todos lo harán bajo la alianza La fuerza de las regiones a las 9 a. m. en la Registraduría.

Aunque todos tienen el mismo propósito y son cercanos, se inscribirán los cuatro comités por aparte para cada uno empezar su proceso político, aunque no descartan que posteriormente puedan unirse bajo una misma candidatura.

Los exgobernadores ya se han venido reuniendo en distintos espacios. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Varios exgobernadores ya se han venido encontrándose en varios espacios para buscar una alianza con este propósito. En junio de este año conversaron en el hotel Marriot de Salitre, en Bogotá, para conversar sobre la escogencia de un candidato que los pueda representar.

Uno de los mecanismos por el que eventualmente podrían elegir el candidato que los represente sería a través de una encuesta, sin embargo, eso por ahora no está del todo definido.

Además de ser la voz de las regiones, su propósito es hacerle frente a las ideas del presidente Gustavo Petro, a quien varios de ellos han controvertido en distintos momentos, incluso cuando eran mandatarios regionales.

“Ni todo empezó aquí ni muchos menos acaba. Este lunes, los ciudadanos libres volveremos a ser protagonistas en Colombia”, aseguró el exalcalde de Bucaramanga.

“Mañana daremos un paso que nace en el corazón de nuestras tierras. Nuestros adultos mayores han sembrado toda su vida trabajo, valores y esperanza en cada rincón de Colombia”, mencionó por su parte Olimpo.

Los precandidatos se inscribirán en la Registraduría. | Foto: Guillermo Torres /Semana

La fuerza de las regiones agruparía a por lo menos 40 exmandatarios que están preocupados por el futuro del país.