Héctor Olimpo propuso que las regiones tengan mayor autonomía, en medio de conversatorio de exmandatarios locales

“Tenemos un propósito común y es que Colombia sea diferente y que las regiones tengan más autonomía y que puedan expresarse, no solamente en su voz sino su riqueza y sus vocaciones”, aseguró Olimpo, quien dijo que luego dará detalles de cómo se logrará.

Por su parte, en ese encuentro la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, codirectora del Partido de la U, afirmó que por parte de la coalición de La U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Alma, el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente, la Liga Anticorrpcion, Demócratas, Colombia Justa y Libre y ADA no acogerán a candidatos que hayan pertenecido al actual gobierno.

Allí se quiso desmarcar de Petro, a pesar de que ella celebró cuando el mandatario llegó a la presidencia. La exalcaldesa anunció su movimiento Imparables y habló del “cambio que no fue” y dijo que “Colombia no aguanta cuatro años más de improvisación, de polarización, clientelismo y falta de ejecución. No más peleadera, carreta, politiquería y corrupción”, aseguró.