Las vallas del exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga en Bogotá, Medellín y Cali

El precandidato presidencial inscribirá su comité de recolección de firmas para las elecciones de 2026 este lunes, 11 de agosto.

Redacción Semana
10 de agosto de 2025, 12:25 a. m.
Juan Guillermo Zuluaga
Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial. | Foto: Cortesía Juan Guillermo Zuluaga

En diferentes ciudades del país ya se empiezan a sentir las elecciones para la presidencia de la República del próximo año, pues los ciudadanos ya se están encontrando con diferente tipo de publicidad en las principales calles.

Así se puede observar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde el precandidato presidencial y exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ya puso a circular algunas vallas con un mensaje contundente.

Vallas Juan Guillermo Zuluaga
Vallas Juan Guillermo Zuluaga | Foto: Suministradas a Semana

“Sin miedo”, se puede observar en las vallas dispuestas en estas tres principales ciudades del país, con las que Zuluaga quiere mandar un mensaje claro de cara al proceso electoral y a la situación del país.

Contexto: Exgobernadores vuelven a reunirse en Bogotá en busca de consolidar reglas claras de cara a presidenciales de 2026: buscan candidato único

Precisamente, Zuluaga destacó en las marchas del pasado 7 de agosto, que se hicieron en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, su palabra clave de cara a las elecciones: "Hoy marchamos sin miedo", señaló en varias oportunidades.

Vallas Juan Guillermo Zuluaga
Vallas Juan Guillermo Zuluaga | Foto: Suministradas a Semana

Zuluaga, junto con los exgobernadores Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, inscribirán este lunes, 11 de agosto, ante la Registraduría Nacional, su comité de recolección de firmas para las elecciones presidenciales.

