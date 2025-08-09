Confidenciales
Las vallas del exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga en Bogotá, Medellín y Cali
El precandidato presidencial inscribirá su comité de recolección de firmas para las elecciones de 2026 este lunes, 11 de agosto.
En diferentes ciudades del país ya se empiezan a sentir las elecciones para la presidencia de la República del próximo año, pues los ciudadanos ya se están encontrando con diferente tipo de publicidad en las principales calles.
Así se puede observar en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde el precandidato presidencial y exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ya puso a circular algunas vallas con un mensaje contundente.
“Sin miedo”, se puede observar en las vallas dispuestas en estas tres principales ciudades del país, con las que Zuluaga quiere mandar un mensaje claro de cara al proceso electoral y a la situación del país.
Precisamente, Zuluaga destacó en las marchas del pasado 7 de agosto, que se hicieron en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, su palabra clave de cara a las elecciones: "Hoy marchamos sin miedo", señaló en varias oportunidades.
Zuluaga, junto con los exgobernadores Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, inscribirán este lunes, 11 de agosto, ante la Registraduría Nacional, su comité de recolección de firmas para las elecciones presidenciales.