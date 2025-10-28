“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

En una ceremonia con centenares de personas, Ingrid Betancourt le entregó el aval de Oxígeno a Juan Carlos Pinzón.

La excandidata presidencial dio un discurso muy emotivo alrededor del papel que ha jugado el Exministro en la política.

La excandidata narró la historia de vida de Pinzón, desde que vivía en las guarniciones militares de niño hasta los altos cargos que ha ocupado. Y narró cómo, cuando fue viceministro de Defensa, rescató a los secuestrados en la Operación Jaque, incluida ella. “Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de recatar a Colombia”.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Betancourt habló del “don especial” que tiene Pinzón y aseguró que lo demostró la semana pasada, cuando en medio de la grave crisis que vive el Gobierno de Petro decidió ir a Estados Unidos a reunirse con altos funcionarios que, según ella, aportaron para salvar a Colombia de sanciones económicas que serían nefastas para el país.

“No tiene rabo de paja. No ha tenido que pedir perdón por robarnos y engañarnos y eso es único en la política colombiana. Un hombre firme, pero que escucha antes de juzgar”, aseguró.

Y luego dijo: “Ser decente hoy es un acto de rebeldía. A nuestro candidato le cabe el mundo en la cabeza, pero sobre todo le cabe Colombia en el corazón”.

El evento tuvo lugar en el hotel Grand Hyatt en Bogotá. Allí se congregaron centenares de personas, muchos miembros de la reserva de las fuerzas militares, quienes ovacionaron al candidato.

Ingrid aseguró que el país está ante “la clase más corrupta que hay producido nuestra historia”.

Aseguró que el país necesita un líder que no divida y que pueda atender puentes. “Uno que nos congregue desde los de Fajardo hasta los de Abelardo, porque sin unidad no hay futuro”, aseguró.

Palabras de Juan Carlos Pinzón

El discurso de Pinzón se inauguró con la imagen de una prueba de supervivencia de Ingrid Betancourt, a quien describió como un ejemplo de dignidad para Colombia, recordando que él conoció dicho material cuando fue viceministro de Defensa.

Luego, destacó a John Frank Pinchao, también directivo de Oxígeno, elogiando su valentía al haber logrado escapar del cautiverio de las Farc en la selva. Finalmente, Pinzón rindió un homenaje a Miguel Uribe, cuyo asesinato calificó de magnicidio, prometiendo que trabajará para que el legado de este “mártir” perdure.