El ministro del Interior, Armando Benedetti, no se rinde en su cruzada de sacar adelante la consulta popular que fue hundida por el Congreso. Según el funcionario del alto Gobierno, el presidente Gustavo Petro podrá adelantar esta propuesta solo con su firma, lo que ha sido criticado por varios sectores.

“La ley dice que en los ocho días siguientes se puede firmar ese decreto; entonces, en esos días se estudiará la propuesta para expedirlo. Por ahora no tenemos ningún borrador, pero estamos analizando cuál sería la mejor fecha para hacer dicha convocatoria”, afirmó Benedetti.

“La primera consulta está viva porque el Senado no se ha pronunciado. El 1.° de junio se termina el plazo que tiene el Congreso para pronunciarse por ley, así que se puede convocar por decreto y así se va a hacer”, insistió el ministro del Interior.

“Nosotros estamos adelantando los planes a, b, c y d para garantizar los derechos de los trabajadores; entre esos planes está apoyar la reforma del Partido Liberal, a la que le radicamos mensaje de insistencia y de urgencia, y aun así no ha sido tramitada. Por otro lado, fue el Gobierno el que con ayuda de una proposición del Pacto Histórico, revive una reforma laboral, que fue la que se aprobó ayer, pero todavía no podemos celebrar; igualmente, insistimos en adelantar la convocatoria a la consulta popular”, dijo el ministro del Interior.