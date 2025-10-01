Suscribirse

Armando Benedetti respondió a las fuertes palabras de Eduardo Montealegre en su contra: “Hablan de un rifirrafe”

Lo dijo entre risas, según escribió el ministro del Interior en sus redes sociales.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 9:52 p. m.
Eduardo Montealegre y Armando Benedetti.
Eduardo Montealegre y Armando Benedetti. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tardó más de 40 horas en responder a los fuertes señalamientos que hizo su colega, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en su contra.

Lo hizo con el tono sarcástico que lo caracteriza y con el que buscó apartarse de la controversia en la que lo han ubicado los medios de comunicación.

“Supermedios de comunicación: hablan de un rifirrafe en el que yo estoy metido. Yo no he contestado ninguna agresión, he sido estoico. Para pelear se necesitan dos, luego, entonces, yo no he peleado con nadie. Rectifiquen. ja, ja, ja...”, escribió textualmente en sus redes sociales.

Armando Benedetti, Eduardo Montealegre y Gustavo Petro.
Armando Benedetti, Eduardo Montealegre y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

Benedetti tampoco escapó de la prensa, que le preguntó en la tarde de este miércoles, primero de octubre, por lo ocurrido con su homólogo.

“¿Cómo está el gabinete?”, preguntó la prensa. Y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien estaba junto al ministro del Interior, respondió: “Yo estoy con Armando Benedetti”.

Por su parte, el ministro del Interior comentó: “Yo me voy a quedar callado, soy estoico ahora, no me dejo llevar por las emociones”.

.
Julio Sánchez Cristo reveló duros chats entre el ministro de Justicia (izq.) y el del Interior (der.). | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Las diferencias entre Benedetti y Montealegre empezaron cuando el primero le confesó en una entrevista a SEMANA que el gabinete “es flojo y Gustavo Petro lo sabe. Se lo he dicho, pero no sé”.

El exfiscal general se molestó y no se quedó callado. Al menos, le reclamó fuertemente en el chat privado del gabinete.

El director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló este miércoles que Montealegre escribió en el chat de la Presidencia: “Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio”.

El ministro de Justicia le confirmó a SEMANA su molestia con el jefe de la política del Gobierno.

“Y sí, tengo muchas diferencias con Armando Benedetti, con ocasión a la entrevista que le concedió a SEMANA, donde nos calificó de tibios a todos los ministros. Me molestaron mucho las descalificaciones de Benedetti”, afirmó.

Armando Benedetti.
Armando Benedetti. Bogotá, septiembre 18 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El exfiscal general divulgó en un chat masivo de WhatsApp una columna de opinión suya en la Revista Raya, publicada en junio de 2023, en la que hizo explosivos cuestionamientos contra el hoy ministro del Interior.

“El ‘caricaturesco’ Benedetti no tiene la estatura intelectual y política para afirmar que movilizó con sus poderosos argumentos los multitudinarios votos de ciudadanos en la Costa Caribe. El triunfo fue una construcción social de muchas décadas: una población que salió a defender las transformaciones que necesita Colombia, negadas durante dos siglos de historia republicana. No estuvieron guiados por un mesías, por un bufonesco exembajador”, escribió el reconocido abogado en su momento.

Y añadió en otro párrafo: “¿Cuál es el Benedetti verdadero: el que se sumó a un proyecto político que quiere cambiar el país o el ‘vendedor de humo’ negociante del poder? Homero lo llamaría el de ‘las manos ligeras’. Nunca lo sabremos, porque oscila como un péndulo entre la verdad y la mentira, entre la ira incontenible y la razón ilustrada. Usa muchas máscaras y diversas voces. Parece actor del teatro Noh”.

