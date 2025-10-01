Suscribirse

Gregorio Eljach cuestionó el ‘fuego amigo’ entre dos pesos pesados del Gobierno Petro: “No es buen ejemplo”

Hace pocas horas salió a la luz un chat que dejaría en evidencia una fuerte discusión entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Justicia, Eduardo Montealegre.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 9:09 p. m.
Esto fue lo que dijo el procurador.
Esto fue lo que dijo el procurador. | Foto: Semana

Toda una tormenta política se ha vivido en las últimas horas en Colombia, después de que saliera a la luz pública el duro encontronazo que tuvieron Armando Benedetti y Eduardo Montealegre en un grupo de WhatsApp que integran todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo que quiero es invitar a los colombianos a que actuemos con mesura, con tranquilidad, con respeto al compañero, con decoro, con ejercicio de lo que nos enseñaron desde pequeños y que no utilicemos los medios oficiales para saciar los odios y los rencores que venimos acumulando año tras año”, dijo Eljach en el encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias en Bogotá.

En desarrollo...

ProcuraduríaEduardo MontealegreArmando Benedettipresidencia

