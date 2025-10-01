Gregorio Eljach cuestionó el ‘fuego amigo’ entre dos pesos pesados del Gobierno Petro: “No es buen ejemplo”

Toda una tormenta política se ha vivido en las últimas horas en Colombia, después de que saliera a la luz pública el duro encontronazo que tuvieron Armando Benedetti y Eduardo Montealegre en un grupo de WhatsApp que integran todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo que quiero es invitar a los colombianos a que actuemos con mesura, con tranquilidad, con respeto al compañero, con decoro, con ejercicio de lo que nos enseñaron desde pequeños y que no utilicemos los medios oficiales para saciar los odios y los rencores que venimos acumulando año tras año”, dijo Eljach en el encuentro de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias en Bogotá.