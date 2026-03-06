“Arriesgué mi vida, denunciando a Petro y su Gobierno corrupto. Ahora necesito su voto”: Vicky Dávila pide que no la dejen sola

A pocas horas de que se abran las urnas para una nueva jornada electoral, la candidata Vicky Dávila envió un mensaje al país de cara a las elecciones del domingo 8 de marzo.

La candidata hizo un detallado recorrido por los escándalos que destapó en el Gobierno Petro y planteó una reflexión frente a los retos que tiene el país.

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

“Como periodista me di cuenta muy rápido de lo que venía para Colombia si Gustavo Petro ganaba las elecciones. Me acuerdo de que faltaban 10 días para la segunda vuelta y todas las encuestas lo daban como ganador. Entonces me llegaron los petrovideos; ahí estaba el pacto de La Picota, lo que les ofrecieron en las cárceles a los extraditables para poder ganar. Y yo de una vez publiqué. Luego, en todo caso, ganó Petro”, recordó la periodista que hace parte de La Gran Consulta por Colombia.

Y añadió: “Me contactó a los pocos meses Day Vásquez, su entonces nuera, quien hizo unas denuncias gravísimas y me entregó las pruebas. Pasamos cuatro meses trabajando en eso, publicamos y hoy el hijo del presidente, Nicolás Petro, está a las puertas de un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Luego vinieron los audios de Benedetti con toda la porquería que hicieron para ganar. El escándalo de la niñera, sometió a una pobre mujer humilde a todo el poder del Estado”.

"Como periodista me di cuenta muy rápido de lo que venía para Colombia ganando las elecciones Gustavo Petro... Y me llegaron los petrovideos. Y estoy muy preocupada, ¿que tal gane Iván Cepeda? Vamos a perder a Colombia": Vicky Dávila https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/i4I6jqZlT3 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 6, 2026

“El escándalo de Aida Merlano y las grabaciones, las primeras entrevistas y los testimonios de Olmedo López y de Sneyder Pinilla en medio del escándalo de cómo se robaron la plata del agua de La Guajira, en el caso de la UNGRD. Entonces renuncié en 2024, el 14 de noviembre, para ir a luchar por Colombia, por nuestra democracia y nuestra libertad. Y hoy, después de un poco más de un año, estoy aquí pidiéndoles a ustedes su voto. Yo confío en ustedes, ustedes son mi ejército, ustedes pueden confiar en mí”, recalcó.

Dávila insistió que es una “mujer intachable. Hice una campaña limpia, decente, nunca sucumbí a la politiquería, a la corrupción, a la plata mala. ni buses, ni tamales, ni almuerzos no, una mujer intachable; una candidata intachable y una presidenta intachable si Dios quiere y ustedes me dan la oportunidad”.

“Hice esta campaña sin jefe, sin maquinaria, yendo a hablar uno a uno con los ciudadanos; y estoy muy preocupada, necesito su compañía y su voto en La Gran Consulta por Colombia. ¿Qué tal que gane Iván Cepeda? Vamos a perder a Colombia, vamos a perder el país”, expresó.

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Y concluyó con su reflexión: “No permitamos, no permitamos perder la libertad y la democracia. El próximo domingo será el primer golpe democrático contra Cepeda, Petro, Roy y toda esta porquería que nos gobierna. La Gran Consulta es Vicky. Espero tu voto. Estoy de rojo en el tarjetón”.