Así narró Miguel Uribe Turbay el dolor de perder a su mamá. “Me pregunto qué sentiría cuando la secuestraron y no me volvió a ver”

“Es muy difícil vivir sin mamá, es muy difícil crecer sin mamá. Lo triste también es que en Colombia muchos crecemos sin papá o sin mamá. Es una herida que no se va a poder curar y por lo menos pienso, siempre, que a mi hijo no le falta nada de lo que a mí faltó. Es una forma de reparar. Nunca le va a faltar lo que a mí me faltó”, dijo en una entrevista hace unos años.

“Me pregunto qué sentiría mi mamá cuando la secuestraron y no me volvió a ver”, dijo en esa entrevista.

M.U.: Viví una infancia normal, entre comillas, siempre con una herida que no se puede curar ni sanar rápidamente. Mi papá fue mamá y papá. Y más tarde cuando llegó su nueva pareja, ella también estuvo para mí. Mis abuelos también estuvieron. Pero yo tenía mucha rabia con mi mamá y con Dios porque siempre me decían que él se la llevó. Y tenía rabia con ella por haberse ido a esa entrevista. Solo un tiempo después logré superarlo.

M.U.: Estaba recogiendo firmas en la candidatura y me encontré con una profesora y me dice “siempre me voy a acordar de ti porque el día que te conocí yo los puse a presentarse y tú dijiste ‘Soy Miguel Uribe y no tengo mamá‘. Y el niño que seguía te dijo ‘No te preocupes Miguel que yo te presto mi mamá‘”. Y ahí arranca una vida que ningún bogotano ni ningún colombiano debería tener.