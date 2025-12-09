Suscribirse

Asociaciones médicas hacen llamado a senadores de la Comisión Séptima; alertan los riesgos de aprobar la reforma a la salud

Los expertos consideran que la propuesta del Gobierno ha afectado al sistema en los tres años de mandato.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 1:01 p. m.
La Comisión Séptima del Senado discute la iniciativa. | Foto: Guillermo Torres / Semana

A través de una carta, las asociaciones médicas del país, lideradas por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), les enviaron un mensaje a los senadores de la Comisión Séptima del Senado, en el que les hicieron un llamado a sus integrantes para que debatan la reforma a la salud con profundidad.

“Ustedes han recibido información suficiente, por múltiples vías, para evaluar con rigor lo que está en juego. La salud de todo un país depende de decisiones que requieren serenidad, valentía y un profundo sentido de responsabilidad. No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno; se trata de proteger a los colombianos”, aseguraron.

Según dijeron, si la decisión es archivar el proyecto para construir otra reforma que consideran que debería ser “seria, responsable y financieramente sostenible”, contarían con su respaldo.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, busca sacar adelante la propuesta. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Si, en cambio, se decide continuar con el texto actual, es indispensable corregir sus vacíos y falencias antes de aprobarlo, porque de lo contrario habrá más vidas afectadas, más servicios cerrados y más pacientes desprotegidos”, advirtieron. Y recordaron que en manos de los congresistas podrían estar las vidas de millones de colombianos.

Desde las asociaciones médicas cuestionaron que durante los tres años de gobierno, los dos ministros de Salud que han estado han insistido en una idea de una reforma estructural al sistema; sin embargo, consideran que el tiempo ha demostrado que muchos de esos cambios no eran necesarios y que desviaron la atención en lo más importante, que era administrar y cuidar el sistema de salud.

Contexto: Reforma a la salud quedó en la agenda de la Comisión Séptima, en medio de presiones para que se debata el proyecto

“Mientras el país discutía titulares, el sistema se deterioraba día tras día. Quienes hemos alertado esta crisis —técnicos, expertos, sociedades científicas, pacientes y prestadores— no encontramos diálogo, sino descalificación. En vez de escuchar, el Gobierno prefirió etiquetar voces críticas como oposición y llegar incluso a hacer señalamientos ofensivos contra profesionales que han dedicado su vida al servicio”, reclamaron.

Desde las asociaciones médicas cuestionaron que a siete meses de que finalice el gobierno consideran que hay un gran retroceso en el sistema de salud. Reclamaron que ven al sistema “colpasado, sin rumbo, sin recursos y con barreras para los más vulnerables”.

Salud, Médicos, pacientes, enfermedades de la piel, dolencias
Desde las asociaciones médicas reclamaron por lo que propone la reforma a la salud. | Foto: Getty Images

Según dijeron, la reforma requiere de al menos tres años de transición, un tiempo durante el cual “las deficiencias actuales podrían agravarse” pues consideran que no tiene respaldo financiero, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

“Sin recursos, sin garantías jurídicas claras y con una concentración excesiva de funciones en la Adres, este proyecto desconoce principios fundamentales de la Ley Estatutaria y abre la puerta a un retroceso histórico en el derecho a la salud. El principio de progresividad no es decorativo: prohíbe retrocesos injustificados, y este proyecto, en su estado actual, los generaría”, dijeron desde las asociaciones médicas.

