Suscribirse

Política

Cambio Radical confirma inscripción a consulta interpartidista: “Siguiendo el llamado de Germán Vargas Lleras”

Hay expectativa por el camino político que podría tomar el exvicepresidente.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
Germán Vargas Lleras lidera el encuentro.
Germán Vargas Lleras lidera el encuentro. | Foto: Suministrada API

Cambio Radical confirmó su inscripción a la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, lo que le permitirá al partido participar en ese mecanismo electoral para elegir a un candidato único a la Presidencia con diferentes partidos políticos.

“El partido Cambio Radical, siguiendo el llamado de unión que ha realizado en varios ocasiones su líder natural, Germán Vargas Lleras, radicó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la manifestación para participar en una consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales de 2026”, ratificó la colectividad en un comunicado.

Aunque el líder natural de ese partido, Vargas Lleras, suena como una de las figuras presidenciables para las elecciones de 2026, el exvicepresidente no ha confirmado ni negado su intención de participar en esos comicios.

Contexto: Así quedó conformada la lista a la Cámara de Representantes de la coalición Bogotá Entre Todos

“El Partido destaca que la consulta interpartidista constituye un mecanismo democrático, transparente y participativo que permitirá definir una única opción de liderazgo, siempre enmarcada en el respeto por las instituciones y las reglas electorales”, enfatizó Cambio Radical.

Otros partidos, como el Centro Democrático y el Conservador, también manifestaron su intención de participar en las consultas interpartidistas. No obstante, candidatos como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo ya confirmaron que no participarán en esos mecanismos. En ese escenario, la colectividad que lidera Vargas Lleras hizo un llamado a la unidad.

Contexto: Carlos Fernando Motoa será la cabeza de lista al Senado de Cambio Radical con la coalición Alma

“Es urgente sumar esfuerzos y articular sectores democráticos para enfrentar el actual deterioro institucional y el rumbo equivocado del país bajo el actual gobierno. En ese contexto, el partido ha señalado que la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”, enfatizó Cambio Radical.

Varias fuerzas políticas están en conversaciones para buscar un candidato único a través de ese mecanismo, quien sería el encargado de llevar las banderas políticas contra el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones de 2026.

En ese escenario, jóvenes militantes, concejales y congresistas de Cambio Radical le han hecho invitaciones públicas a Germán Vargas Lleras para que lance su candidatura a la Presidencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impresionante incendio consume un edificio residencial en Nueva York y deja varios heridos

2. Florida reimpulsa restricción: la ley de DeSantis que limita redes sociales a menores vuelve a estar vigente

3. Impactante video: sicario se hizo pasar por cliente y mató a quemarropa al dueño de un restaurante en Barranquilla

4. Venezuela inicia el pago del Bono Complementario Familiar en diciembre: monto y cómo reclamar el beneficio

5. Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cambio RadicalElecciones 2026Germán Vargas Lleras

Noticias Destacadas

La precandidata destaca la necesidad de impulsar el empleo formal y recuperar la confianza inversionista en el país.

Juana Carolina Londoño le pide al Partido Conservador hacer una convención nacional para elegir a su candidato a la Presidencia

Redacción Semana
Las comisiones primeras conjuntas debaten la creación del Ministerio de la Igualdad.

Gobierno perdió otro round en el Congreso en su intento por tramitar el Ministerio de la Igualdad

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro reveló detalles del asesinato de una patrullera en el Huila: fue delante de su hermana y su hijo

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.