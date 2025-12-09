Cambio Radical confirmó su inscripción a la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, lo que le permitirá al partido participar en ese mecanismo electoral para elegir a un candidato único a la Presidencia con diferentes partidos políticos.

“El partido Cambio Radical, siguiendo el llamado de unión que ha realizado en varios ocasiones su líder natural, Germán Vargas Lleras, radicó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la manifestación para participar en una consulta popular interpartidista con miras a las elecciones presidenciales de 2026”, ratificó la colectividad en un comunicado.

Aunque el líder natural de ese partido, Vargas Lleras, suena como una de las figuras presidenciables para las elecciones de 2026, el exvicepresidente no ha confirmado ni negado su intención de participar en esos comicios.

“El Partido destaca que la consulta interpartidista constituye un mecanismo democrático, transparente y participativo que permitirá definir una única opción de liderazgo, siempre enmarcada en el respeto por las instituciones y las reglas electorales”, enfatizó Cambio Radical.

Otros partidos, como el Centro Democrático y el Conservador, también manifestaron su intención de participar en las consultas interpartidistas. No obstante, candidatos como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo ya confirmaron que no participarán en esos mecanismos. En ese escenario, la colectividad que lidera Vargas Lleras hizo un llamado a la unidad.

“Es urgente sumar esfuerzos y articular sectores democráticos para enfrentar el actual deterioro institucional y el rumbo equivocado del país bajo el actual gobierno. En ese contexto, el partido ha señalado que la unidad es el camino para detener una dictadura y para reconstruir las bases sociales, económicas e institucionales que están gravemente afectadas”, enfatizó Cambio Radical.

Varias fuerzas políticas están en conversaciones para buscar un candidato único a través de ese mecanismo, quien sería el encargado de llevar las banderas políticas contra el presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones de 2026.