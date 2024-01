Carlos Amaya no va más como copresidente de la Alianza Verde, ¿Qué pasó?

El mensaje lo acompañó con un video, donde destacó su trabajo en la codirección de la colectividad. “ Hoy termina esta etapa como copresidente del Partido Alianza Verde y agradezco a la Dirección Nacional que me dio este gran honor”, manifestó.

“Recorrí el país con mucho amor, con mucho afecto, y aunque tuve la dificultad de tener que asumir la copresidencia y en la etapa final ser candidato a la gobernación, me esforcé al máximo, trabajé muy duro, visité la gran cantidad de regiones de Colombia que pude y me siento feliz de que ayer haya terminado aquí en Yopal, con mi amigo César, a quien vine a entregarle el aval y a posesionarlo como presidente del partido aquí en Casanare, y me siento muy feliz de este gran triunfo”, resaltó.