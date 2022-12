Carolina Corcho explota contra el economista Alberto Bernal: la ministra asegura que le hace “matoneo sin argumentos”

Señor, a mí su matoneo sin argumentos no me hace mella. Me mataron a mi padre cuando tenía 12 años, después de eso, nada que no sea capaz de interpelar la razón, la inteligencia y los argumentos, podría afectarme. Invito a un debate público serio y con altura sobre la salud. https://t.co/O9rPYS5uhU