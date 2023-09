Cathy Juvinao critica al Gobierno Petro y Lucía Bastidas le saca en cara su apoyo en las elecciones: “Finge ser antipetrista”

Mientras Juvinao criticaba la forma “deshonesta” como, según ella, actuó el partido del Gobierno en el Congreso de la República, el cual, en sus palabras, incumplió la promesa de la creación de una subcomisión para abordar el tema de la reforma a la salud. Este hecho fue el que motivó la crítica de la representante, que aseguró que el mensaje que se está transmitiendo desde el Gobierno a los colombianos es el de que “la palabra no vale nada”.

“Nos engañaron una vez más: hace dos semanas nos dijeron que votáramos negativo la proposición de archivo y que inmediatamente después se crearía la subcomisión. No lo hicieron. Hoy nos aplicaron la misma: que por favor votáramos el informe de ponencia y que justo después se conformaría la subcomisión. Tampoco lo hicieron, básicamente burlándose sus colegas. A mí me cuesta creer que un gobierno que se dice del ‘cambio’ proceda de una manera tan poco transparente, tan deshonesta, tan conveniente. El mensaje que le han dado al país es que su palabra no vale nada”, dijo Juvinao en parte de su intervención.