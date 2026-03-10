Centro Democrático advierte que quieren quitarles una curul de Cámara en Bolívar: “Solicitamos intervención inmediata”

El partido Centro Democrático alertó que, en medio del escrutinio que se está realizando de las elecciones del pasado domingo 8 de marzo, supuestamente les estarían buscando quitar los votos en el departamento de Bolívar, donde lograron una curul. Por eso pidieron a los organismos e instituciones verificar ese proceso.

“Urgente. Solicitamos a toda la organización electoral, a la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral, a las Veedurías electorales y a toda la ciudadanía estar muy atentos al escrutinio en el departamento de Bolívar”, dijeron.

“Nos llega información de que mediante maniobras fraudulentas y delictivas quieren modificar los resultados electorales para quitarle la curul de la Cámara al Centro Democrático. Solicitamos intervención inmediata”, pidieron desde la colectividad.

Se trata de la curul de José Ricardo ‘Jocho’ Ardila, quien obtuvo 61.267 con el aval del Centro Democrático en alianza con el Mira. Es la primera vez que el uribismo logra una curul en el departamento y por eso la quieren cuidar.

Ardila es un militar retirado que fue director de Seguridad de Bolívar. Una de sus principales propuestas ha estado enfocada en la seguridad, en la que ha dicho que buscará apoyar la cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico, fortalecer a la Fuerza Pública y que haya mayor presencia del Estado.

Pacto Histórico encabezó la votación y Centro Democrático pisó fuerte: así quedó la Cámara de Representantes por Bogotá

Asimismo, ha dicho que desde el Congreso quiere impulsar una reforma a la justicia que incluya el reemplazo de la JEP por un sistema penal militar.

Sobre propuestas concretas para el departamento, Ardila afirmó que buscará impulsar el desarrollo económico de Bolívar y el fortalecimiento de alianzas entre campesinos y empresarios para impulsar al sector productivo.

El electo representante es administrador de empresas y cuenta con una especialización en Gerencia Pública. Ha trabajado en el sector privado y público. Fue concejal de Magangué, director administrativo del Acueducto de Bogotá y subdirector del Jardín Botánico de Bogotá.

El uribismo busca mantener su curul en Bolívar. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El Centro Democrático fue una de las colectividades más votadas en el país en el Congreso. En la Cámara de Representantes, en total logró 2.566.981 votos.

El Caribe es una de las regiones del país que más se disputan los distintos sectores.

Se espera que el proceso del escrutinio se pueda desarrollar en los próximos días y se definan los candidatos que quedarán en cada una de las curules en todo el país.

Cada uno de los partidos tiene delegados encargados de verificar esos procesos y cuidar los votos que lograron, o conseguir nuevos respaldos que no fueron tenidos en cuenta en el preconteo.