Política

Centro Democrático responde a Iván Cepeda: “Insiste en evadir las explicaciones que el país exige”

El partido del expresidente Álvaro Uribe se refirió a la queja que interpuso el candidato presidencial del Pacto Histórico ante la CIDH.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Centro Democrático e Iván Cepeda
Centro Democrático e Iván Cepeda Foto: El País

El Centro Democrático se refirió a la más reciente denuncia que presentó Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta persecución, supuestamente, por parte del expresidente Álvaro Uribe y su entorno.

En un fragmento de la queja se registró que el uribismo estaría recurriendo a métodos ilegales y criminales para afectar a Cepeda, y se enumeraron varios episodios: la vinculación que le atribuyen con las extintas Farc-EP y su aparente mención en los computadores de Raúl Reyes (excabecilla de ese grupo armado).

Iván Cepeda denunció persecución política ante la CIDH: responsabilizó a Álvaro Uribe y su entorno

El partido político de Uribe manifestó a través de su cuenta de X que el aspirante a la Casa de Nariño, que tiene el respaldo de Gustavo Petro, insiste en evadir las explicaciones que el país exige, y que acude a una estrategia vieja: “Usar retórica para ocultar lo que ya es vox populi: su histórica cercanía con las Farc”.

Frente a las manifestaciones hechas por el político ante la CIDH, se agregó que solo sería una maniobra para distraer sobre su presunta aparición en los computadores del cabecilla guerrillero, además de “atacar a la prensa que, de manera exhaustiva, concluyó que no hubo montaje ni manipulación”.

