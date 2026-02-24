Centro Democrático responde a Iván Cepeda: “Insiste en evadir las explicaciones que el país exige”

El Centro Democrático se refirió a la más reciente denuncia que presentó Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta persecución, supuestamente, por parte del expresidente Álvaro Uribe y su entorno.

En un fragmento de la queja se registró que el uribismo estaría recurriendo a métodos ilegales y criminales para afectar a Cepeda, y se enumeraron varios episodios: la vinculación que le atribuyen con las extintas Farc-EP y su aparente mención en los computadores de Raúl Reyes (excabecilla de ese grupo armado).

Iván Cepeda denunció persecución política ante la CIDH: responsabilizó a Álvaro Uribe y su entorno

El partido político de Uribe manifestó a través de su cuenta de X que el aspirante a la Casa de Nariño, que tiene el respaldo de Gustavo Petro, insiste en evadir las explicaciones que el país exige, y que acude a una estrategia vieja: “Usar retórica para ocultar lo que ya es vox populi: su histórica cercanía con las Farc”.

Frente a las manifestaciones hechas por el político ante la CIDH, se agregó que solo sería una maniobra para distraer sobre su presunta aparición en los computadores del cabecilla guerrillero, además de “atacar a la prensa que, de manera exhaustiva, concluyó que no hubo montaje ni manipulación”.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El Centro Democrático concluyó en su publicación: “Iván Cepeda, cabe recordarle que en la mención de los correos hallados en los computadores de (Raúl) Reyes, alias Ingrid, integrante de las Farc, informa que usted le solicitó ayuda para coordinar las marchas del 6 de marzo de 2008″.

Cepeda también alegó ante la CIDH que se estarían haciendo gestiones en oficinas federales de Estados Unidos para que sea investigado, y que se habría activado una campaña publicitaria para afectar su proyecto político.

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

“Hemos radicado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para advertir sobre la campaña publicitaria desplegada en mi contra para difundir información falsa en medios de comunicación y redes sociales, así como el intento de judicializarme en Estados Unidos”, dijo en su cuenta de X.