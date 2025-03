Colombianos desaparecidos en Venezuela: la incansable búsqueda de las madres que tienen a sus hijos detenidos en cárceles de ese país

Al abogado colombiano Iván Colmenares lo ha buscado su mamá en cada cárcel de Caracas, Venezuela, sin conseguir una sola certeza sobre dónde está. El primero de noviembre de 2024 salió desde su casa en Arauca hacia Cúcuta, tomando un atajo por el sector de El Amparo, territorio venezolano, y a partir de entonces no se ha comunicado con su familia.

Lo único que saben es que, en el último mensaje que salió de su celular, él les informó a sus amigos que había sido detenido en un puesto migratorio a fin de verificar que no fuera un riesgo para la seguridad nacional. La llegada a Cúcuta para visitar a su madre, Dolly García, era una sorpresa que se salió del libreto y los amigos de Colmenares terminaron llamándola para contarle que su hijo estaba retenido por el Saime, la autoridad migratoria venezolana.

Esa fue la última ocasión en la que Iván usó su teléfono. Dolly jamás tuvo en sus planes viajar a Caracas, pero el desespero la llevó hasta la capital para buscarlo en todos los centros de reclusión. En los días de una Navidad adelantada por Nicolás Maduro, cuando las fiestas eran solo una celebración del régimen, ella se la pasó tocando la puerta de las prisiones, rastreando noticias de él en un esfuerzo fallido, pues, como lo dice, “allá en Venezuela no reciben denuncias”.

Los colombianos Brayan Navarro, Danner Barajas e Iván Colmenares están detenidos en Venezuela y el régimen no les ha permitido comunicarse con sus familias ni llevar a cabo un proceso judicial regular. | Foto: suministradas a semana api

Dolly dejó Caracas con los pies cansados y sin información de Iván. Se necesitaron dos meses y 25 días desde esa tarde de noviembre para obtener un indicio de su paradero, con un mensaje que le llegó de un exrecluso en el que el desconocido le confirmaba que habían estado juntos en la cárcel. “Ya es mucho desespero y el Gobierno no hace nada”.

El régimen le ha respondido 21 notas diplomáticas a la Cancillería acerca de esta cuestión desde el primero de octubre de 2024, en las que le dicen que los colombianos por los que pregunta no están en sus cárceles. Pero, si la última vez que ellos se comunicaron con sus familiares informaron que estaban siendo retenidos por el Saime, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entonces, ¿dónde están? La última vez que se supo de su paradero se encontraban bajo la custodia de un actor estatal venezolano.

“Ellos lo tienen”

Su último mensaje a la familia llegó a las 11:20 de la noche de ese día. “Mami, me tienen aquí detenido. Estoy desesperado, tengo hambre y no me dicen nada”. Desde entonces han pasado dos meses y Manuelita da a su hijo por desaparecido, pues ninguna autoridad del régimen se ha comunicado con ellos y en Colombia tampoco han encontrado respuestas.