Consejo de Estado tumbó nuevamente el nombramiento diplomático de Marisol Rojas Izquierdo como cónsul de Colombia en Londres

Según la demanda, Rojas Izquierdo, quien se desempeñó como comunicadora social y tuvo un papel en la campaña presidencial de Gustavo Petro, no era parte de la carrera diplomática, lo que la descalificaba para asumir un cargo en la diplomacia .

“Se resalta que aunque se acreditó que por lo menos había una persona de carrera disponible para la fecha en que se produjo el nombramiento cuestionado y que no fue tenida en cuenta previamente a la designación de la demandada en provisionalidad , situación que deviene irregular y que genera como consecuencia la nulidad del nombramiento”, menciona uno de los apartes de la decisión del Consejo de Estado.

Los abogados de Marisol Rojas Izquierdo sostuvieron que Ángela María Estrada Jiménez no podía ser nombrada para el cargo, ya que desde el 31 de enero de 2023 había solicitado un ascenso al puesto de ministra consejera. No obstante, el alto tribunal aclaró que esta solicitud no constituía un obstáculo para que Estrada fuera designada en el cargo el 14 de febrero siguiente.