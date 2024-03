Crearán unidad especial de delitos contra menores de edad en la Fiscalía; servirá para casos como el del menor de Fusagasugá

En las últimas horas, el Consejo de Estado emitió un fallo en el que le pide a la Fiscalía crear una unidad especial de delitos contra los menores de edad en el país. Esteban Reyes es el director de la ONG Aldeas S.O.S. Colombia, por medio de la cual presentaron una acción de incumplimiento, ya que desde el 2022 la Ley 2205 le había pedido al ente acusador crearla. Reyes contó detalles de ese logro y las alarmantes cifras de menores violentados.

SEMANA: ¿Cuál es esa noticia que tienen para los menores de edad?

ESTEBAN REYES (E.R.): Esta semana salió una sentencia del Consejo de Estado ordenándole a la Fiscalía la creación de una unidad especial de delitos contra menores de edad en Colombia. Esto es porque en el año 2022 el Congreso expidió la Ley 2205, donde se crea esa unidad y le dan un plazo de seis meses a la Fiscalía para realizar un estudio de cargas y a partir de eso poner en marcha la unidad, y la Fiscalía se ha abstenido de hacerlo, no lo ha hecho y no lo ha querido hacer.

Entonces el año pasado, cuando ya había pasado el plazo que la ley le dio para crearlo, interpusimos una acción de incumplimiento y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor nuestro el año pasado, sin embargo, la Fiscalía no cumplió y apeló la sentencia argumentando que no tienen recursos, que hay reserva legal sobre la información. Ellos mismos impusieron la apelación ante el Consejo de Estado y esa es la sentencia que acabó de salir en la que le dice a la Fiscalía que tiene que crear ya la unidad para delitos contra menores. Eso contempla que la destinación de personal especializado para hacer las investigaciones y para lograr con mayor celeridad a propósito de la respuesta de los casos y menor impunidad en los casos de delitos contra menores de edad en Colombia.

Los datos de violencia contra menores de edad son alarmantes. | Foto: Archivo SEMANA.

SEMANA: ¿Qué plazo tiene la Fiscalía para implementar esa unidad?

E.R.: Tienen que proceder a hacer el estudio. No hay un plazo exacto, pero tiene que ser ya. El fallo no pone plazo específico, pero se entiende que los seis meses que les habían dado ya pasaron.

SEMANA: ¿Cuál es el panorama en el país de delitos contra menores de edad?

E.R.: El año pasado, según cifras de Medicina Legal, a diciembre hubo 607 homicidios de menores de 18 años, 44 homicidios de menores de cuatro años, eso es casi dos homicidios al día y casi dos a la semana de menores de cuatro años, que son los más indignantes y aberrantes. Obviamente, son víctimas que no tienen capacidad de acceder a la justicia, donde hay grandes barreras, por lo cual el registro de estos delitos tiende a ser muy por debajo de las cifras reales, esto pasa en los de violencia sexual, que son los que mayores frecuencias tienen. El año pasado se reportaron 19.192 delitos de violencia contra menores en Medicina Legal, eso es como 52 al día y ahí el subregistro es grandísimo. Lo que más indigna de todo esto es la cifra de impunidad que alcanza el 94%, son los datos de la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía deberá implementar esta unidad. | Foto: Fiscalía

SEMANA: Hasta el momento, ¿cómo eran investigados estos casos en la Fiscalía?

E.R.: Como el conducto común, los mismos equipos e investigadores que tienen a cargo todos los delitos de todas las naturalezas. Pero los delitos contra menores tienen unas particularidades especiales, como el hecho de que la mayoría de los casos ocurren en las casas y eso implica que toca tener medios probatorios especializados para poder identificar que un menor ha sido violentado en su casa cuando el mismo menor muchas veces no lo hace visible, no lo sabe, entonces toca rastrear efectivamente los indicios.

Lo otro es que las víctimas en muchos casos no tienen la capacidad de expresar el dolor, no saben que han sido víctimas. Esto implica un equipo técnico cualificado para poder levantar los indicios y establecer la veracidad de los hechos y no un investigador común, que está acostumbrado a otras circunstancias diferentes. La Fiscalía tiene una investigación de delitos de género y creemos que ese es un buen ejemplo de algo que se puede aplicar acá, es una buena referencia porque esos delitos de género tienen investigadores especializados para mirar variables específicas de conductas criminales que están orientadas por el género de las víctimas que generalmente son contra las mujeres.

SEMANA: ¿Esto impacta a casos como el que acabó de suceder de Jerónimo Angulo en Fusagasugá?

E.R.: Claro. Precisamente para casos como el Jerónimo Angulo esta unidad especial de investigación debe ocuparse. Pasa algo que nosotros percibimos y es que un caso como este tiene la suficiente cobertura mediática para no pasar desapercibido, porque ya es un caso en el que la Fiscalía invierte recursos, investigación, porque ya es un tema mediático, pero, como le decía, cada semana asesinan a un menor de cuatro años, sabemos de Jerónimo Angulo porque es indignante, pero esto está pasando todas las semanas, en los demás no se está haciendo una investigación, entonces lo que queremos es que para esos otros 51 que son asesinados al año también se active la justicia para que la Fiscalía actúe no por la presión mediática sino por la capacidad instalada y la capacidad de dar una respuesta efectiva en estos casos.

Esta unidad sería clave para los casos como el de Jerónimo Angulo, quien falleció en hechos de violencia lamentables. | Foto: Bomberos Cundinamarca - X @nino_oriana

SEMANA: ¿Qué hacen en la ONG Aldeas S.O.S. Colombia?

E.R.: Llevamos trabajando por la niñez, hacemos parte de una federación internacional. Aldea S.O.S. se creó en Austria después de la Segunda Guerra Mundial después de 1949 para atender el tema de la orfandad de los niños que quedaban sin familias y ese es el foco nuestro, el derecho a que todo niño pueda crecer en una familia segura, en un entorno con amor, respeto y seguridad, ese es el propósito.

El trabajo programático de la organización se centra principalmente en dos cosas, por un lado, el acogimiento de los niños que no tienen familia, nosotros decimos que somos la familia más grande del mundo porque en nuestras aldeas son espacios con casas y familias sustitutas en las que tenemos en Colombia alrededor de 1.000 niños cobijados por medidas de acompañamientos en entornos familiares. Lo que buscamos es que si un niño no tiene familia no se le meta a una institución, sino que crezca en una casa, en un hogar. Trabajamos en alianza con el ICBF.