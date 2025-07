Daniel Quintero responde a los ataques de Gustavo Bolívar: confesó lo que hará si el exsenador gana las elecciones

El exsenador tiene sobre la mira especialmente a una persona, con la cual ya ha tenido varios cruces en el pasado: Daniel Quintero . No es un secreto que no hay una buena relación entre el exalcalde de Medellín y el exdirector del DPS.

Ante todo lo que ha dicho Bolívar, Quintero no se quedó callado y le salió a responder, aunque sorprendió por la posición que está tomando en estos momentos y después de muchas confrontaciones.

“El progresismo no puede caer en la trampa de la división, eso es justamente lo que quieren Vicky Dávila y sus aliados” , comentó.

El exalcalde afirmó que los ataques del otro precandidato están llegando después de las últimas encuestas. “Bolívar, no hay que tenerle miedo a la unidad a través de medios democráticos”, señaló.

“Algunos dicen que la derecha te prefiere a ti porque sienten que se puede ganar contigo con mayor facilidad y por eso te dan espacio. Yo no creo eso, creo que quien logre unir a las bases y trabaje con seriedad, va a llegar a la segunda vuelta con amplias posibilidades de ganar ”, agregó.

En ese sentido, advirtió que el principal error que pueden cometer es generar una división y, por lo mismo, le hizo una invitación al excongresista y prefirió no responder de manera directa a las ofensas que ha dicho en su contra.

“Tú y yo somos del mismo equipo y juntos, con el resto de los precandidatos, podemos lograrlo. No nos ataquemos entre nosotros. Si luchamos, no por cada uno, sino por la unidad que el país necesita, cualquiera puede ganar ”, expresó.

De hecho, Quintero fue más allá y aseguró que en caso de que Bolívar sea el ganador, lo respaldará y espera lo mismo en caso de que el de la victoria sea él. “Hoy estás arriba en las encuestas, no me tengas prevención”, dijo.

“Cuando me insultas, también hieres a los que creen en mí y a quienes podrías necesitar si ganas la consulta”, agregó.

“No los llames vendidos, respétalos, la libertad de expresión se honra escuchando, no atacando. Yo a todos los escucho, incluso a los que no me quieren. Siempre se puede aprender algo nuevo”, concluyó.