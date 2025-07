Gustavo Bolívar dice que la gente “se avergüenza de decir ‘soy petrista’”. Dejó respuesta a quienes piensan eso

Gustavo Bolívar, precandidato presidencial del Pacto Histórico, ha estado recorriendo medios de comunicación para mantener vigencia y contar que quiere estar en la contienda presidencial.

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DPS) renunció a su cargo y quiere participar en el mecanismo de elección del petrismo para ser el aspirante presidencial de ese sector político.

Durante una entrevista con La FM, Bolívar reiteró que el Pacto Histórico debe hacer una consulta interna para que allí se defina la aspiración presidencial o que, de lo contrario, dejará atrás la idea de ser aspirante.

“El lunes defino eso porque nos hemos reunido los candidatos del Pacto Histórico a fijar unas reglas y yo he dicho que si la regla es la consulta, voy, si no, no voy. El lunes es la última reunión antes del 19 de julio, que es la convención del Pacto Histórico”, dijo en dicha entrevista.

Además, indicó que dicho acuerdo debe quedar por escrito para que todos tengan garantías de que más adelante no se cambien las reglas de juego.

“No voy a ser un obstáculo para que el Pacto Histórico no tenga presidente y meterme en una división peor. No me someto a otras reglas porque el consenso o el bolígrafo seguramente va a favorecer a otras personas”, indicó en La FM.

Sin embargo, sorprendió cuando hizo una afirmación sobre el petrismo. “Hay algo que está pasando y es que la gente se avergüenza de decir si es o no petrista. Yo no me avergüenzo”.

Aunque no amplío más ese tema, sí generó sorpresa esa afirmación y no dio nombres de la gente que siente “vergüenza” de ser petrista.

Así mismo, dijo que no está de acuerdo con que la ciudadanía esté respaldando a algunos candidatos con investigaciones. “Candidatos con imputaciones serias por corrupción que estén teniendo tanta acogida con la gente. Sí. Eso debería preocuparnos como sociedad”, dijo.

Finalmente, señaló que le gustaría que su fórmula vicepresidencial fuera Carolina Corcho o María José Pizarro, pero que primero se deberá definir el mecanismo de elección para posteriormente pensar en esos temas.

Una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica muestra cómo va la carrera presidencial de 2026. En la medición, tomada entre los colombianos la semana pasada, del 1 al 5 de julio de 2025, Miguel Uribe, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar ocupan los tres primeros lugares en intención de voto.

Se trata de la primera encuesta tomada después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio, en el barrio Modelia de Bogotá. El senador y precandidato del Centro Democrático hoy ocupa el primer lugar en la intención de voto, según la medición. Tiene el 13,7 %.

La segunda en esa fotografía es Vicky Dávila, quien inscribió su candidatura a la Presidencia por el Movimiento Valientes, el pasado 17 de junio. La candidata aseguró que comenzará a recoger firmas por todo el país para avalar su aspiración a la Casa de Nariño. Ella tiene el 11,5 %.