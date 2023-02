Denuncia de acoso salpica a la presidencia de la Cámara de Representantes; señalan a líder petrista

Este domingo - 12 de febrero - se hizo público un escándalo que salpica a la presidencia de la Cámara de Representantes por los señalamientos de acoso contra Yidis Gahona, un líder petrista que ha estado al lado de David Racero durante varios años.

Se trata del caso de Wendy Calderón, una mujer que murió (8 de agosto de 2021) en hechos que aún son investigados y era líder juvenil en Bogotá de la Colombia Humana. En 2019, ella denunció ante la Fiscalía que Gahona la acosó y la tocó sin su consentimiento en un taxi mientras de movilizaban por la capital.

El caso fue revelado por La Liga Contra El Silencio y Vorágine, donde se entregó detalle sobre cómo ocurrieron los hechos y las denuncias que hizo Diana Venegas, madre de la joven, en 2021 frente a varios líderes del petrismo.

En el video que fue revelado se escucha que la madre de Calderón hizo la denuncia delante de importantes líderes del Pacto Histórico, como Alirio Uribe, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Cielo Rusinque.

“La primera fue contra el señor Yidis Gahona, que la acosó sexualmente (a Wendy) y que hace parte del equipo de David Racero, el cual conoció el caso y prefirió ser cómplice del victimario, antes de apoyar a la víctima, mi hija”, dijo la mujer en el caso revelado por La Liga Contra El Silencio.

En sus redes sociales, Yidis Gahona tiene múltiples fotos con el ahora presidente de la Cámara, David Racero. - Foto: Redes sociales Yidis Gahona

Del caso se sabe que a Gahona lo citaron a una conciliación donde se pactó que debía excusarse por su comportamiento a través de las redes sociales, pero, al parecer, nunca lo hizo. Wendy murió y el caso quedó en el olvido, por lo que su madre hizo ese pronunciamiento.

A pesar de que David Racero sabía de todo lo que estaba pasando, mantuvo a Gahona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y cuando llegó a la presidencia de la Cámara de Representantes lo presentó como jefe de prensa.

Pero la mamá de la joven fue más allá en sus denuncias y dijo: “El segundo caso también tiene un componente de violencia política de género, que se vivió con el hoy edil de Fontibón, Edwin Marulanda, quien en múltiples ocasiones violentó a Wendy diciéndole que había sido financiada por el narcotráfico, y que era una candidata de las Farc. Todo esto para amedrentar y estigmatizar las luchas políticas de ella”.

Agregó: “Esta misma persona, Edwin Marulanda, presuntamente cometió el delito de falsificación de documento público al firmar un contrato con el Estado y presentar un diploma falso. Wendy denunció esta situación ante varias personas de la convergencia, dentro de las que está la UTL de la representante María Jose Pizarro, quien hizo oídos sordos ante estos presuntos delitos y casos de corrupción. Por eso les pido, por la dignidad de mi hija, por la memoria de ella, y en aras de que los homenajes sean transformadores, que se haga justicia y se limpie el nombre de ella. Se los pido para que la Colombia Humana sea un espacio seguro para las mujeres”.

Hoy en día la senadora María José Pizarro liderará los esfuerzos para esclarecer los hechos y proteger a las posibles víctimas de acoso y violencia sexual en el Congreso, a través de una comisión accidental que se creó. Sin embargo, ella nunca ha hecho referencia a este caso denunciado.

María José Pizarro. - Foto: Long Visual Press/UIG via Getty

La respuesta de David Racero

En un comunicado que fue divulgado por el equipo de comunicaciones de la presidencia de la Cámara y no en sus redes sociales, como lo hace habitualmente, Racero informa que aceptó la renuncia de Yidis Gahona, pero no explica cuándo la presentó, bajo qué argumentos o por qué no tomó este tipo de decisiones, a pesar de estar enterando de todo el escándalo desde hace varios meses.

Comunicado David Racero by Semana on Scribd

“En coherencia con mi compromiso adquirido como ciudadano y como presidente de la Cámara de Representantes y en virtud de lo dispuesto en el protocolo en contra de las violencias basadas en género recientemente proferido, el señor Yidis Gahona ha sido retirado del cargo de Asesor de presidencia de la corporación que presido”, dice Racero.

Comunicado David Racero by Semana on Scribd

En el comunicado, Racero ratifica que conoció todo el caso de Wendy Calderón y, según él, la acompañó a la Fiscalía General para interponer la denuncia. “Separé de inmediato de su cargo al señor Yidis Gahona, y le exigí declinar de inmediato su pre-candidatura al Concejo de Bogotá para 2020″.

Así mismo dijo que lo reincorporó a su equipo de trabajo, porque conoció que el asunto se había resuelto a través de una conciliación.

Por ahora, Racero no ha dado más explicaciones de este caso que salpica a la presidencia de la Cámara de Representantes.