Dos mujeres denuncian a un fotógrafo del Congreso por acoso sexual

El pasado 7 de febrero, el fotógrafo Juan Pablo Sáenz Fonca, quien trabaja en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Congreso, fue señalado por más de una mujer por presuntas conductas de acoso. SEMANA se comunicó con el funcionario señalado quien señaló que se encuentra redactando su versión de los hechos.

En Instagram, Alejandra Sanabria denunció que durante la madrugada del 6 de febrero se encontraba en un apartamento en Bogotá junto con unos amigos, entre los cuales supuestamente estaba Sáenz.

Señalamientos contra Juan Pablo Sáenz - Foto: Instagram: @ale_sanabriag

Sanabria afirmó que no se quiso quedar en la misma habitación en la que él se encontraba, debido a que se sentía insegura. Por lo tanto, se dirigió a la sala de la vivienda. En ese momento, ella indica que se le cayó el celular al suelo y el fotógrafo se percató. Sáenz se acercó para preguntarle qué pasó y Sanabria le dijo que no fue nada grave, por lo que él se devolvió a la habitación.

La situación, según cuenta Sanabria, se empezó a tornar incómoda cuando el fotógrafo le empezó a escribir mensajes a WhatsApp relacionados a una propuesta que le hizo para ganarse 100 mil pesos fácilmente. La condición es que ella accediera a masturbarlo durante diez minutos. La mujer indicó que él le propuso eso afirmando que había cierta confianza entre ambos.

Capturas de pantalla contra Juan Pablo Sáenz. - Foto: Instagram: @ale_sanabriag

El mensaje iba acompañado, presuntamente, con una foto de los genitales del fotógrafo. La respuesta de Sanabria es que ella no era de ese tipo de mujeres y que solo quería pagarle una plata que le debía por la compra de unos cigarrillos y unas papas fritas. Según se evidencia en las capturas de pantalla que la mujer publicó en Instagram, él insistió en la propuesta, pero cada vez más ella se negaba a hacer eso.

Cuando Sanabria se despidió y le dejó de escribir, Sáenz procedió a disculparse por la propuesta. Acorde a las imágenes publicadas, el fotógrafo le escribió que ambos son amigos de hace varios años, por lo que consideró que había una confianza. Sin embargo, dijo que entendía el malestar por parte de ella, entonces le pidió que lo disculpara por lo ocurrido.

“Borra todo porque ahora todo el mundo saca de contexto a la gente y pues esto está mal. Solo tú y yo sabemos qué pasó y lo respetuoso que fui cuando pasó”, se describe en los mensajes de la publicación. Asimismo, él reiteró que es su amiga y la quiere, por ello sintió que no era para tanto.

Sanabria reenvió los pantallazos a una amiga de ella y a un grupo que tiene con otras personas. En estos, afirmó que en primer lugar se sintió incómoda cuando Sáenz estuvo en el mismo cuarto con ella y, en especial, con la propuesta que le hizo.

Esta situación hizo que otras mujeres se manifestaran en redes sociales. En otra publicación, la usuaria Adriana Flórez dio a conocer unas capturas de pantalla en las cuales presuntamente Sáenz tuvo comportamientos de acoso contra ella. Los hechos datan del 30 de octubre de 2021.

Otros señalamientos contra Juan Pablo Sáenz. - Foto: Instagram: @alf_.177

A partir de las imágenes expuestas, y lo explicado por Flórez, la situación ocurrió sobre las 2:00 a. m. En ese momento, ella explicó que llegó a su apartamento y el fotógrafo le escribió por mensajes de texto insistentemente que quería verla y preguntándole dónde estaba. Acto seguido, le envió fotos de sus genitales, comentarios de carácter obsceno y la llamó en más de una ocasión.

En el siguiente pantallazo, el hombre le ofreció disculpas a ella, sosteniendo que se encontraba bajo los efectos del alcohol, que no volvería a tomar y que no quería perder la amistad que habían formado. Sin embargo, ella no las aceptó. En los mensajes, él le suplicaba en más de una ocasión por su perdón. Otras mujeres también han publicado sus presuntas experiencias con Sáenz.

SEMANA se contactó con Sáenz, quien indicó que se encuentra redactando su versión oficial de los hechos, pero que por recomendación de sus abogados esperará a dar declaraciones; en especial porque la congresista María José Pizarro salió en redes sociales en defensa de las mujeres.

En su cuenta de Twitter, la congresista rechazó la situación y respaldó a Sanabria, calificándola de valiente por exponer las imágenes. “Les acompañamos en la denuncia y hago un llamado a que sea investigada con enfoque de género. En caso de que alguno de los hechos se diera al interior del Congreso, invito a las víctimas nos permitan conocerlos para activar el protocolo contra acoso sexual”, afirmó.