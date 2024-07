Denuncian “jugadita de Claudia López” y piden suspensión del contrato para operar zonas de parqueo en Bogotá

¿Y eso de Comisión Terminal qué es? Es lo más absurdo de todo: se pactó una comisión del 10% de los ingresos para que lleguen directo a La Terminal. ¿Por qué? No sabemos. ¿Con qué justificación técnica? No sabemos. ¿Con un criterio político? Conociendo a Claudia, no sería raro.