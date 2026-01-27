Política

Desde el Centro Democrático piden aclarar si los militantes tienen libertad para apoyar a candidatos fuera del partido para el 2026

La duda surgió porque algunos líderes históricos estarían respaldando candidaturas que no son de la colectividad.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 5:19 p. m.
El concejal Andrés Escobar presentó la solicitud.
El concejal Andrés Escobar presentó la solicitud. Foto: Bernardo Peña / El País

En medio de la turbulencia por las elecciones y la configuración de los distintos sectores, desde el Centro Democrático solicitaron claridad sobre los candidatos que deben apoyar quienes integran la colectividad.

El concejal de Cali, Andrés Escobar, radicó una carta ante las directivas del partido para que le aclaren si se puede respaldar a un candidato que no pertenezca al uribismo.

“Solicito claridad institucional sobre un punto fundamental: ¿los militantes del Centro Democrático se encuentran en libertad de apoyar candidatos distintos al oficial del partido en las próximas consultas de marzo, particularmente frente a la candidatura de Paloma Valencia?”, consultó Escobar.

Paloma Valencia tiene hasta el 6 de febrero para inscribirse como candidata de la Gran Consulta.
Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además, cuestionó que líderes históricos de la colectividad hayan llegado a respaldar otras campañas. “¿Por qué figuras como José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez están respaldando públicamente opciones diferentes a las definidas por el partido? ¿Ellos actualmente hacen parte de la militancia formal del Centro Democrático? ¿Existen lineamientos diferenciados o excepciones que no han sido comunicadas a la base?”, preguntó el concejal caleño.

Escobar aclaró que sus dudas no buscan generar polémica, sino que haya coherencia dentro de la colectividad. “La autoridad moral de un partido se sostiene en la aplicación igualitaria de sus principios. La disciplina no puede ser selectiva, ni la lealtad opcional”, afirmó.

Centro Democrático responde a explosiva carta de José Félix Lafaurie: “Le agradecemos por los años de servicio”

En el caso de Gaviria, el exsenador ha dicho abiertamente que ningún candidato del Centro Democrático lo convence y no descartó que esté respaldando a Juan Carlos Pinzón.

“Lo califico como el mejor precandidato de la democracia, pero me atengo al resultado de la Gran Consulta de marzo. En formación y preparación, indudablemente es el mejor precandidato. En las condiciones de estadista, en una calificación de uno a diez le pongo la mejor, muy cerca de diez”, dijo recientemente.

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA
José Obdulio Gaviria ha reconocido que ningún candidato del Centro Democrático lo convence. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El tema es que tanto Pinzón como Valencia hacen parte de la Gran Consulta por Colombia, que se medirá el próximo 8 de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones al Congreso. El ganador de ese proceso irá a representar a los nueve candidatos que componen esa alianza en la primera vuelta.

Más allá de la Gran Consulta por Colombia, para nadie es un secreto que varios de los militantes y seguidores del uribismo también estarían respaldando la aspiración de Abelardo de la Espriella, que representa varios de los valores que ha profesado la colectividad.

El Centro Democrático actualmente se encuentra en una puja interna, especialmente tras la salida de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie de la colectividad, luego de una fuerte carta enviada al partido anunciando su renuncia.

