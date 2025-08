La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha impedido que los diplomáticos de Colombia que trabajan desde Caracas puedan ingresar a las cárceles de ese país para brindar atención a los colombianos detenidos . La misma canciller (e) Rosa Villavicencio confirmó que el régimen no ha permitido la entrada del personal consular, ni la entrega de kits para esta población.

“El señor embajador no ha podido, no ha tenido el permiso por parte de las autoridades para llevar los kits que se tienen para, permanentemente, poder hacer las visitas y acompañar a los detenidos. Solamente hubo una entrada de la Comisión Internacional de Cruz Roja. Ahí fue donde nos informamos de la condición en la que estaban los detenidos”, sostuvo la ministra (e) de Relaciones Exteriores.

“Hemos realizado una serie de gestiones que no han fructificado. Nos hemos ofrecido, hemos hecho notas verbales de reclamo, he hablado con el canciller dos veces y le ha manifestado la urgencia del debido proceso. Se ha planteado que, mientras no se resuelvan este tema, las relaciones van a ser bastante distantes, como han sido hasta ahora”, comentó Villavicencio. Pese a que la funcionaria afirma que el vínculo es “distante”, ambas naciones firmaron un acuerdo para la creación de una zona binacional en la frontera.