Donald Trump detalla la captura de Nicolás Maduro: “Asalto que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”

El presidente estadounidense se pronuncia sobre la caída del líder del régimen venezolano.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 4:55 p. m.
President Donald Trump speaks at his Mar-a-Lago club, Saturday, Jan. 3, 2026, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)
President Donald Trump speaks at his Mar-a-Lago club, Saturday, Jan. 3, 2026, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: AP

El presidente estadounidense Donald Trump, desde Mar-A-Lago, se pronunció en rueda de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas, este sábado, 3 de enero, luego de que se presentaran varias explosiones que dieron con su detención y la de su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con el mandatario, se trata de un “asalto espectacular” en el que las tropas estadounidenses se movieron por “aire, tierra y mar”.

“Un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo.

De acuerdo con Trump, Maduro se encontraba en un fuerte militar en el “corazón de Caracas”.

También lo comparó con los ataques dirigidos a los líderes de medio oriente Abu Bakr al-Baghdadi y Qasem Soleimani.

“No hay nación en el mundo que pueda conseguir lo que Estados Unidos consiguió anoche”, dijo en rueda de prensa.

Y agregó: “Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban apagadas por el expertise que tenemos. Estaba oscuro y fue mortal. Fue capturado junto a su esposa, Cilia Flórez, junto con quien enfrenta a la justicia estadounidense”.

Finalmente, agradeció a los hombres y mujeres militares de Estados Unidos, quienes ejecutaron la operación con “poder, precisión y competencia”.

Igualmente, dijo que ningún estadounidense en servicio murió durante el operativo: “Ninguna pieza de equipamiento americano se perdió”.

Además, el presidente resaltó que la mayoría de drogas que se transportan por agua hacia los Estados Unidos provienen de Venezuela.

Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que “podamos hacer una transición segura, apropiada y juiciosa”.

“No queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación que hemos tenido. (...) Queremos paz, libertad y justicia para la gran gente de Venezuela, y eso incluye a los venezolanos que viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, manifestó.

Y dijo que ahora entrarán las empresas de petróleo estadounidenses y que “invertirán billones de dólares, arreglarán la rota infraestructura de petróleos y que comiencen a hacer dinero para el país”.

Tampoco descartó un segundo, más grande ataque contra el régimen.

“El ilegítimo dictador Maduro era la cabeza de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas mortales a los Estados Unidos”, detalló.

De esa forma, lo que sigue es el sometimiento a la justicia de Maduro y su esposa, quienes se encuentran camino a territorio estadounidense.

