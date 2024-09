El drama de Ximena Echavarría, la abogada del CNE que está siendo hostigada por su trabajo tras los ataques del presidente contra ese tribunal

No solo se trata de ciudadanos que han replicado los mensajes que ha enviado el presidente Petro, quien también ha hablado de “golpistas” o “muñecas de la mafia”, como sucedió en contra de las mujeres periodistas, lo que generó un amplio rechazo nacional.

Echavarría le contó a SEMANA que las demandas que presentó en su momento no tienen nada que ver con sus actuales funciones en el CNE, sino que se trató de un trabajo independiente que hizo previo a llegar a ese cargo.

“Las demandas que hice fueron en el marco de un ejercicio académico y profesional. Como dije muchas veces, fue resultado de una tusa por una decepción política. Me quedé en Bogotá un mes encerrada en un apartamento de 35 metros cuadrados y no me podía quedar mirando para el techo”, afirmó Echavarría, quien aclara que nadie le pagó por ese trabajo.