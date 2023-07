El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño, se pronunció ante el nombramiento de Mancuso como “gestor de paz”

Urgente: el exparamilitar Salvatore Mancuso fue designado como “gestor de paz” por el presidente Gustavo Petro; “aún no se sabe toda la verdad”

Víctimas califican como “un insulto” el nombramiento de Salvatore Mancuso como “gestor de paz”

Álvaro Uribe dijo a Mancuso con firmeza: “Estoy esperando las pruebas de la calumnia”. No tuvo reparos en que sea gestor de paz, “lo grave es que mienta”

“ Es un insulto para mí con lo que él está haciendo, teniendo en cuenta que yo soy víctima de desaparición forzada, de secuestro, violencia sexual, tortura , tanto física como psicológica de cuando me tenían secuestrada. Y fue por Mancuso o los trabajadores de Mancuso. Entonces, yo no veo que Petro haya buscado la decisión de poner a este señor como un gestor de paz”.

“La verdad es que esto me deja en shock porque esa es una persona que le hizo mucho daño al país y no es justo que ahora aparezca como gestor de paz, eso es grande. Debe haber actos que demuestren que él es un gestor de paz, que exista empatía con las víctimas y que eso no sea solo para seguir obteniendo beneficios”, dijo en entrevista con el medio de comunicación regional.