El expresidente Iván Duque y el empresario Gabriel Gilinski se reunieron con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El expresidente Iván Duque y el empresario Gabriel Gilinski sostuvieron un encuentro este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu , con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022.



Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de… pic.twitter.com/fSwf7M2enF — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 25, 2025

“Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D (@fimasd_org) @Vicmunro, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia", agregó el expresidente.