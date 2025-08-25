Suscribirse

El expresidente Iván Duque y el empresario Gabriel Gilinski se reunieron con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

El exmandatario colombiano sostuvo que en el encuentro se habló de la necesidad de fortalecer la agenda de innovación social entre los emprendedores de Israel y Colombia.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 7:19 p. m.
De izquierda a derecha: Víctor Muñoz, el empresario Gabriel Gilinski, el expresidente Iván Duque, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y Felipe Coral. | Foto: Suministrada a SEMANA

El expresidente Iván Duque y el empresario Gabriel Gilinski sostuvieron un encuentro este lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el primer ministro @netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022″, sostuvo Duque.

“Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D (@fimasd_org) @Vicmunro, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia", agregó el expresidente.

En el encuentro estuvieron presentes Víctor Muñoz, presidente de la junta directiva de la Fundación I+D, y Felipe Coral, asesor del expresidente Duque.

