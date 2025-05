Una de las primeras decisiones es que desde que llegó al cargo en febrero de 2025 se le empezaron a entregar más responsabilidades. Por ejemplo, se le adicionaron tareas que antes no eran tan centrales del Dapre, como organizar los viáticos y los gastos de la Presidencia y varias dependencias; o la organización de la seguridad del presidente y de su familia a través de Casa Militar.

Por momentos, en ese discurso, Petro le hablaba a ella para referirse a todo el país. Sucedió cuando el mandatario dijo: “Si el Congreso no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa”, Rodríguez le contestó con un “¡no, no, no!”; acto seguido, Petro miró a su hija Antonella y le preguntó si lo hacía, a lo que ella visiblemente confundida contestó: “Lo que diga el presidente”.