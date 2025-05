Funcionarios del gobierno Petro denuncian supuestas presiones en marcha del 1 de mayo

“No trabajaba en el Dapre porque había renunciado, pero yo nunca renuncié, no escribí una carta de renuncia, pero me dijeron que ya la habían aceptado. Me declararon insubsistente y no me dijeron por qué”, narró una de las funcionarias. Otra más describió: “Yo salí a Semana Santa (y) cuando regresé el lunes, me habían enviado una resolución aceptando una renuncia”.