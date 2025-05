“Yo no amenazo”: respuesta del presidente Petro a la molestia de varios congresistas por su discurso del 1 de mayo

Las palabras del presidente Gustavo Petro durante su discurso de este primero de mayo de 2025 causaron malestar entre muchos congresistas, quienes respondieron afirmando que no se sienten intimidados por lo que consideran amenazas del mandatario.

En la plaza pública, el jefe de Estado no solo se refirió a los legisladores como “HP esclavistas”, sino que también les lanzó fuertes advertencias si no aprueban su propuesta de consulta popular que radicó en el Senado.

“El que no quiera estas reformas, es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, honorable político”, dijo el jefe de Estado. Y en otro fragmento pronunció: “Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él. Eso se escribirá en todas las paredes, en todos los periódicos, se dirá en todas las emisoras”.