Miguel Ángel Pinto anuncia acciones legales contra Gustavo Petro: “No toleraré sus amenazas de muerte”

En este primero de mayo, fecha en la que se radicó la consulta popular ante el Senado, Petro no desaprovechó para lanzar dardos contra el Capitolio Nacional y los congresistas de diferentes partidos políticos.

“Sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la comisión de acusaciones, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, así como sus amenazas de muerte, a los congresistas que no voten su consulta. Se pasó de..”, dijo Pinto.

“Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Vamos a ver si desarrollado este movimiento popular, ellos van a seguir en el Congreso de la República. No van a seguir”, dijo.

Además, indicó que si la consulta popular no se aprueba, los ciudadanos revocarán al Congreso de la República.

“Si creen que a medianoche votarán para decir ‘no’ a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca. El pueblo se levanta y los revoca, y no crean que es como ellos piensan, ellos creen que vamos a entrar y llegaremos a sacarlos a la fuerza, no es así. Somos respetuosos de la dignidad humana, pero no somos pendejos”, reiteró.