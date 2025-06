El presidente Gustavo Petro se refirió al atentado contra Miguel Uribe Turbay y reiteró que él no lo ordenó, como se ha especulado: “Jamás lo haré”

“En mi vida he ordenado y jamás lo haré, jamás he pedido que se mate una persona en Colombia. No estaría aquí siendo presidente si eso hubiera pasado antes. Y tampoco pasará en el presente. Por eso, acá no hay 6.402 jóvenes asesinados con balas oficiales. Que se sepa”, dijo. Se refería a la cifra de falsos positivos que, según la Justicia Especial para la Paz (JEP), se presentaron durante parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.