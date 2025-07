“El pueblo quiere es reelegirme”: Gustavo Petro en respuesta a la entrevista de Álvaro Leyva con SEMANA

El excanciller Álvaro Leyva habló en entrevista con SEMANA de las acusaciones que caen sobre él, luego de que se conocieran unos audios que lo vinculan con un presunto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, el exministro fue contundente y aseguró que no existe ningún plan para sacar al presidente Petro y que los audios hacen parte de una “conversación privada”.

“Eso es lo más ridículo del mundo. Esa fue una conversación privada. La libertad de expresión es un derecho fundamental y más si es en una conversación íntima. Decir “sacar a ese tipo” no es nada, es una expresión tonta”, manifestó Leyva en la entrevista.

Aunque es enfático en que no está planeando ningún golpe de Estado, sí considera que el mandatario colombiano debe salir de su cargo, porque, a su manera de ver, tiene al país en medio de una crisis.

“Lo que pasa es que aspiro a que el presidente se vaya. Se lo anticipo de una vez, creo que es una necesidad nacional, el país está desbaratado, requiere un acuerdo nacional con todas las fuerzas vivas”, señaló.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Álvaro Leyva dice que los audios “obtenidos ilegalmente no sirven en un proceso penal”. | Foto: juan carlos sierra-semana

Leyva indicó, al ser cuestionado sobre la legitimidad de Petro en el poder hasta el 7 de agosto de 2026, por ser elegido en las urnas, que el país “no necesariamente” tiene que esperar a eso.

“Se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir?, ¿que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No. Hay normas constitucionales, y no me voy a salir de esas normas".

Estas palabras no cayeron bien en el jefe de Estado, quien el domingo en la noche respondió a la entrevista a través de sus redes sociales, donde lo trató de delincuente por estar buscando derrocarlo.

“El delincuente no es el que graba si fue invitado a la charla. El delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan de derrocar a un presidente elegido popularmente”, señaló Gustavo Petro.

Aseguró que Leyva es “culpable de querer tumbar un presidente e intentar hacerlo; culpable de desear la muerte de la persona que lo ayudó”, haciendo referencia a las palabras sobre la respuesta del excanciller.

El delincuente no es el que graba si fue invitado a la charla. El delincuente es el que invita a ser escuchado en el plan de derrocar a un presidente elegido popularmente.



Culpable de querer tumbar un presidente e intentar hacerlo; culpable de desear la muerte de la persona que… pic.twitter.com/hMIl1LYtI5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2025

Aseguró que “no es una necesidad nacional el derrocarme, ya lo hubiera hecho el pueblo que quiere es reelegirme. Es la necesidad imperiosa de los descendientes de los esclavistas que no quieren que el pueblo se emancipe”.

El excanciller aseguró que no sabe en qué lugar fue grabado “ilegalmente”, dice que pudo ser “en un restaurante” o en su propio apartamento y que, además, ya tiene una idea muy clara de quién pudo ser el responsable de grabar esa conversación, pero que no lo dirá para evitar “demandas”.

Leyva aseguró que “tiene buen olfato” para saber quién es el responsable, pero que es un tema al que no se referirá. Sin embargo, más adelante también aseguró que tiene una idea de quién fue y que sabe que no se está equivocando, pero que no hará reclamos de ningún tipo.

“Es que yo no soy detective. Lo único que sé es que me grabaron ilegalmente. Que el que graba es el delincuente. Que al grabado no lo pueden ofender, porque hay un principio universal. Uno es libre para expresar lo que quiera. Sobre todo en un contexto en el que, supuestamente, la gente es de confianza”, dijo Leyva en la entrevista.