Álvaro Leyva: “Lo único que sé es que me grabaron ilegalmente. Que el que graba es el delincuente”

No cesa la polémica atizada por el excanciller Álvaro Leyva y las grabaciones reveladas por El País de España, en las que se escucha, presuntamente, al exfuncionario hablar de movimientos clave para, supuestamente, sacar al presidente Gustavo Petro de la Presidencia.

El exministro Álvaro Leyva se refirió a la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

Pero aunque las grabaciones han sido ampliamente difundidas y comentadas por todos los sectores de la política colombiana, lo cierto es que están rodeadas de un manto de misterio y de ideas inconclusas.

En entrevista exclusiva con SEMANA, el excanciller aseguró que no sabe en qué lugar fue grabado “ilegalmente”, dice que pudo ser “en un restaurante” o en su propio apartamento y que, además, ya tiene una idea muy clara de quién pudo ser el responsable de grabar esa conversación, pero que no lo dirá para evitar “demandas”.

En la entrevista, Leyva aseguró que “tiene buen olfato” para saber quién es el responsable, pero que es un tema del que no se referirá. Sin embargo, más adelante también aseguró que tiene una idea de quién fue y que sabe que no se está equivocando, pero que no hará reclamos de ningún tipo.

“Es que yo no soy detective. Lo único que sé es que me grabaron ilegalmente. Que el que graba es el delincuente. Que al grabado no lo pueden ofender, porque hay un principio universal. Uno es libre para expresar lo que quiera. Sobre todo en un contexto en el que, supuestamente, la gente es de confianza”, dijo Leyva en la entrevista.

Sin embargo, Leyva no descartó la posibilidad de que el gobierno Petro lo estuviera espiando. Aunque no fue tajante en su respuesta sobre esa interrogante, si advirtió que si ese es el caso, acudirá a instancias judiciales para denunciar ese posible hecho.

En diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA, Álvaro Leyva dice que los audios “obtenidos ilegalmente no sirven en un proceso penal”. | Foto: juan carlos sierra-semana

“No sé. Por ahí hay una gente que toma fotos. Por aquí tengo un comunicado que publiqué en su momento. Y digo que, si siguen en estas, acudo a instituciones internacionales y hago personalmente responsable al presidente Petro por cualquier cosa que nos ocurra a mí o a mi familia”, advirtió.

En esa misma línea aseguró que: “Téngalo claro, Gustavo, no me callará. Mi vida, ya larga, aunque a usted le moleste, seguirá teniendo sentido solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado. ¿Soy subversivo por cuenta de esto? Yo no escondo nada. Si cogen una grabación, entre otras cosas, aquí las tengo. Aquí les saqué unas copias, son unos minutos. Eso, además, está editado”.

El excanciller Álvaro Leyva se refirió a los audios filtrados a un medio en España. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Finalmente, Leyva advirtió que los audios revelados fueron editados porque nadie “fragua un golpe de Estado en cuatro minutos”.

“Si son las grabaciones de Leyva, quiere decir que yo fragüé un golpe de Estado en cuatro minutos, que no había más, que no desarrollamos ideas que se pudieron haber manifestado ahí. Es que ese cuento de que en Nueva York se obtuvieron las informaciones, que iba a dar un golpe de Estado con los americanos, mejor dicho…”.