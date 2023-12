El silencio de David Racero ante las masacres en Colombia durante el Gobierno Petro. En el pasado todas las condenaba y pedía responsabilidades

Sin embargo, Racero no ha dicho absolutamente nada de las masacres que han ocurrido durante el Gobierno Petro, ni mucho menos ha pedido la cabeza del ministro de Defensa, Iván Velásquez. El otrora congresista que los colombianos admiraron por su manera de hacer oposición con altura quedó en el pasado y pasó a conformar la lista de militantes del petrismo que calla ante las realidades del país para no molestar a Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un desayuno-coloquio organizado por la CEOE, el 4 de mayo de 2023, en Madrid, España (Photo By Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images) | Foto: Europa Press via Getty Images