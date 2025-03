El sindicalista de la Dian que fue recomendado por ficha de Papá Pitufo y por la congresista Olga Lucía Velásquez, según Luis Carlos Reyes

El exministro de Industria y Comercio Luis Carlos Reyes ratificó ante la Corte Suprema las explosivas denuncias que ha hecho ante la opinión pública sobre un posible tráfico de influencias por parte de senadores y excongresistas de varios partidos políticos. Reyes, quien salió del Gobierno tras petición del presidente Gustavo Petro, anexó chats y otras evidencias que le dan peso a sus denuncias.

Un capítulo de sus extensas declaraciones lo dedicó a hablar sobre la congresista Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, una dirigente política cuyo caudal electoral está en Bogotá (29.819 votos en las elecciones legislativas de 2022), cercana en su momento a Claudia López y Angélica Lozano, y hoy aliada de Gustavo Petro.

Reyes afirmó que Velásquez propuso a cinco personas para ocupar cargos en la Dian, entre ellos Jorge Sabogal, a quien, según el exministro, buscaba posicionar como director de la Aduana en Santa Marta. Igualmente, a Sebastián Mauricio Sabogal, quien aspiraba a un ascenso en la entidad en Bogotá; a Alberto García Tolosa, quien pretendía subir de escalafón, y a Édgar Romero Alvarado Escalante, quien, al parecer, buscaba la dirección seccional en Cúcuta.

Reyes prendió el ventilador contra varios personajes, incluso, cercanos al Gobierno. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I./GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“El problema no es el número de recomendaciones porque hay muchos recomendados que no tienen mayor problema, el problema es a quién se recomienda”, aclaró Reyes a SEMANA.

El exministro les dijo a las autoridades que Olga Lucía Velásquez recomendó, indirectamente, el nombramiento de John Fredy Restrepo Toro para la dirección seccional de la Dian en Cartagena. Y ese nombre resulta polémico.

Es empleado de planta de la Dian desde hace 28 años y fue presidente de Sintradián, el sindicato en Buenaventura que apoyó abiertamente la campaña presidencial de Petro en 2022. Hasta ahí no hay problema. La hoja de vida de Restrepo Toro también se la recomendó Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.

Reyes contó que Juan Fernando Petro lo visitó en su oficina junto con el abogado César Valencia, uno de los supuestos intermediarios de Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando en Colombia, y le llevó la hoja de vida de Restrepo Toro para la dirección de la aduana en Buenaventura, un puesto sensible por el flagelo del contrabando.

La justicia investigará los hechos. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“Después de la reunión, el señor César Valencia siguió llamando a la dirección a hacerle seguimiento a la hoja de vida, al nombramiento de su recomendado”, le narró, en su momento, Reyes a SEMANA.

“Si uno llega a hacerse recomendar por el hermano del presidente para estar en la Dian de Buenaventura y por una congresista (Olga Velásquez) para estar en la entidad en Cartagena, es un indicio de que, aparentemente, tiene un interés en el comercio exterior bien específico”, añadió el exministro.

¿Qué hacía César Valencia, supuesto intermediario de Papá Pitufo, recomendando a Restrepo Toro para un cargo en la Dian de Buenaventura?

Restrepo Toro le respondió a SEMANA que cuando Luis Carlos Reyes llegó a la Dian, él le escribió un mensaje por WhatsApp, le envió su hoja de vida y se puso a su disposición. “No necesito que me recomienden porque en la Dian me conocen perfectamente”, resaltó.

Restrepo Toro afirmó que no conoce al abogado César Valencia. “Tampoco conozco a ese señor Papá Pitufo, no sé por qué me recomendaron, no puedo controlar eso. ¿Cómo hace para recomendarme una persona que no me conoce?, no sé”, dijo. A Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, sí lo conoce desde la campaña presidencial.

Reyes no hizo el favor de nombrar a Restrepo Toro porque le generó sospecha y este hombre, extrañamente, también lo habría recomendado la congresista Olga Lucía Velásquez, según el listado que reveló el exministro.

La hoja de vida de Restrepo Toro (izq.) la recomendaron Juan Fernando Petro, César Valencia (supuesto enlace de Papá Pitufo) y Olga Velásquez. | Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“Nunca le ha pasado una hoja de vida ni al exministro Luis Carlos Reyes ni a alguien de la Dian. Llevo muchos años trabajando, mi vida ha sido pública desde 1999. Puedo pasar por un polígrafo y pueden identificar que estoy diciendo la verdad”, respondió Velásquez.

¿Qué relación tienen John Freddy Restrepo Toro y Olga Lucía Velásquez? La congresista le contestó a SEMANA que ninguna. “No conozco a John Freddy. Son personas del sindicato, a mí el sindicato me dijo en su momento: ‘Mire, queremos hacerle una denuncia, el señor Luis Carlos Reyes está nombrando a personas en la entidad que no participaron en el concurso de méritos. Esta gente (el sindicato) participó en el concurso y no los tuvieron en cuenta’”, dijo.

En cambio, Restrepo Toro le reconoció a SEMANA que sí conoce a la congresista Velásquez. “Con ella me reuní, también con Roy Barreras cuando era senador, con Iván Cepeda, con Sandra Ramírez, políticos de Cambio Radical y La U, hicimos desayunos de trabajo explicando la reforma tributaria y hablamos sobre la ampliación de la planta de personal de la Dian”, aseguró.

Los encuentros –según Restrepo Toro– ocurrieron cuando él era presidente del sindicato de la Dian. No obstante, le aclaró a SEMANA que no sabía que había sido recomendado por Olga Lucía Velásquez para la Dian en Cartagena. “Soy del Eje Cafetero, nunca he querido estar lejos de mi tierra”, expresó el líder sindical.

Juan Fernando Petro habría estado detrás del nombramiento. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

¿Sabía la congresista Olga Lucía Velásquez que Restrepo Toro también fue sugerido para la dirección de aduanas de Buenaventura por parte de Juan Fernando Petro? “Ese no es mi problema”, respondió la parlamentaria. Ella insistió en que no hizo recomendaciones ni directa ni indirectamente en la Dian.

“Ella (Olga Lucía Velásquez) no me hizo las solicitudes a mí directamente. Fueron mensajes que se mandaban a través de funcionarios cuya función era servir de enlaces entre la Dian y el Congreso. Toda entidad tiene a funcionarios que están en el Legislativo pendientes de los debates y de los proyectos (...) Esa lista (de congresistas) es un registro que se construyó durante casi dos años. Es un registro administrativo elaborado entre muchos”, detalló Reyes.

Olga Lucía Velásquez dice que no conoce a la gente que, según Luis Carlos Reyes, recomendó en la Dian. | Foto: Carlos Julio Martinez

Entre sus colaboradores de la Dian están Alexandra Rizo y Ana María Zambrano.

Precisamente, Olga Lucía Velásquez le aclaró a SEMANA que ella sí habló con Alexandra Rizo. “¿Ella tiene autoridad para nombrar o ascender a alguien? No. Es un simple enlace y no tiene injerencia”, dijo.

Velásquez aclaró que ella le conversó a Rizo sobre unas personas del sindicato de la Dian. “¿Por qué hablé con Rizo del sindicato? Porque me dieron una queja y me dijeron que cómo era posible que ellos se presentaban a concursos, estaban dentro de los elegibles y no les daban la opción, pero Luis Carlos Reyes sí nombró a dedo más de 500 cargos”, narró.

Alexandra Rizo –según la congresista– le respondió en ese momento que ese tema no era con ella, sino con el entonces director Luis Carlos Reyes. “Yo le dije, dejemos así, yo solo quería manifestar el inconformismo. Esa fue toda la conversación”, precisó.

Sobre Restrepo Toro, el supuesto recomendado de Olga Lucía Velásquez, su hoja de vida también apareció en la casa de Papá Pitufo, ubicada en Guaymaral, según le dijeron fuentes judiciales a SEMANA.

“Yo no sé nada de eso, no puedo controlar que una hoja de vida le saquen copia, se multiplique y termine en cualquier lado”, respondió él.

El exministro Reyes ratificó en la Fiscalía y la Corte Suprema todas las denuncias que ha hecho en la prensa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Restrepo Toro, quien no ha sido llamado a declarar por parte de la Corte Suprema y la Fiscalía, fue ascendido de cargo en la Dian de Armenia, según la Resolución 008909 del 24 de septiembre de 2024, y pasó de tener un cargo de facilitador II a uno de gestor II gracias a un concurso liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.